Er du vild med at følge med i, hvordan det går for Carrie, Charlotte og Miranda, når de forsøger at navigere rundt i kærlighed, venskab og deres karrierer i New York? Så er der godt nyt.

'Sex and the City'-opfølgeren, 'And Just Like That', vender nemlig tilbage med endnu en sæson på HBO Max.

Det bekræfter seriens skaber, Michael Patrick King, overfor People.

»Jeg er glad og spændt over at skulle fortælle flere historier om disse livlige, dristige karakterer – spillet af disse stærke, fantastiske skuespillere,« siger han til mediet.

Lige så glad er Sarah Aubrey, som står for HBO Max' originale materiale.

»Vi er stolte over det arbejde, som Michael Patrick King og vores vidunderlige forfattere, producere, cast og ansatte har leveret for at få disse fortællinger på skærmen,« fortæller hun.

På trods af, at 'And Just Like That's premiereafsnit slog rekord og blev det mest streamede fra HBO Max' egenproducerede serier, så faldt gensynet med de tre storyby-veninder ikke i god jord hos alle.

Serien fik nemlig en masse modvind fra både anmeldere og seere – blandt andet i B.T., hvor den fik én sølle stjerne.

Hvornår anden sæson får premiere er endnu ikke offentliggjort.