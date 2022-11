Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

TV 2 har fjernet den, og DK4 vil købe den – men Blockbuster har hele tiden haft den.

Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Julemand' har været det helt store samtaleemne, siden det kom frem, at TV 2 fjernede julekalenderen fra 1997 fra både sendeflade og streaming.

Men trods de mange kritiske røster, så er den folkekære julekalender slet ikke forsvundet.

Faktisk har man længe kunne købe den på Blockbuster – og her kommer man ikke til at tage Pyrus 3'eren ned, forsikrer streamingtjenesten overfor B.T.

»Det er et fuldstændig frit valg for hver enkelt bruger, om man ønsker at se en film eller serie eller ej. Derfor ønsker vi hos Blockbuster ikke at censurere i, hvilket indhold vores brugere kan købe sig adgang til,« forklarer presseansvarlig for Blockbuster, Mikkel Riis-Jørgensen.

Gyldengrød, Pyrus og Kandis trøster julemanden i børnejulekalenderen 'Alletiders julemand' fra 1997. Vis mere Gyldengrød, Pyrus og Kandis trøster julemanden i børnejulekalenderen 'Alletiders julemand' fra 1997.

En ændring er der dog kommet på den omdiskuterede julekalender.

For går man ind og læser beskrivelsen af 'Alletiders Julemand' på streamingtjenesten, så står der nu følgende til sidst:

*OBS: Serien indeholder forældede skildringer af mennesker og kulturer, og kan derfor virke stødende for nogle*.

»Vi valgte at tilføje en disclaimer til julekalenderen fredag den 25. november som følge af den aktuelle mediedebat,« forklarer Mikkel Riis-Jørgensen.

Via Blockbuster kan man derfor stadig se den omdiskuterede Pyrus-julekalender samt de to forudgående i rækken.

Men den sidste, 'Alletiders Eventyr', som TV 2 nu i stedet vil sende juleeftermiddagene, kan man ikke finde i Blockbusters kataloger.

Det skyldes dog ikke de stereotype fremstillinger af kinesere, som optræder i den. Blockbusters presseansvarlige forklarer nemlig, at man bare ikke »er lykkedes med at få rettigheder til at tilbyde den.«