Husker du 'Den Anden Verden'?

Da DR i 2016 sendte deres julekalender om to tvillingesøstres rejse ind en Brødrene Grimm-inspireret verden, blev den udsat for en del kritik.

Der var seere der mente, at den ikke handlede nok om jul, at den var for uhyggelig, og at det ikke var særlig børnevenligt at lade hovedpersonerne lave vejrtrækningsøvelser for at komme ind i den magiske eventyrverden.

Seertallene var også lavere end normalt, men nu har tysk børne-tv alligevel slået til og købt julekalenderen.

I en pressemeddelelse oplyser DR, at den tyske børnekanal KIKA, der er ejet af public-service stationerne ARD og ZDF fra i dag sender 'Den Anden Verden', der på tysk har fået titlen 'In Anderen Welten'.

Man vil vise to afsnit ad gangen, og de danske skuespillere er blevet dubbet med tyske stemmer.

»’Den Anden Verden’ er en speciel serie, som kombinerer mange ting. Det er en nutidig og moderne historiefortælling i julede omgivelsen, samtidig med at serien er flot produceret. Hos Bayerischer Rundfunk er vi meget glade for at have købt retten til at vise DR-julekalenderen og samtidig også har haft mulighed for at dubbe den til KIKA – børnekanalen for ARD og ZDF,« udtaler leder af afdelingen for ARD's børneindhold Birgitta Kaßeckert til DR.

