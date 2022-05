Lyt til artiklen

Det bedste politiske drama nogensinde. Endda bedre end både 'The West Wing' og 'House of Cards'.

Sådan lyder en af de internationale anmeldelserne af 'Borgen', der torsdag får premiere på Netflix og dermed endelig kan ses af resten af verden.

I britiske BBC hyldes især serieskaber og hovedforfatter Adam Price for sin evne til tilsyneladende at kunne se ind i fremtiden.

I første sæson blev Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) Danmarks første Statsminister – kort tid inden, at Helle Thorning-Schmidt blev det i virkeligheden.

Og nu er det sket igen, mener BBC's Caryn James, der fremhæver en scene i den nyeste sæson, hvor Birgitte Nyborg afviser at samarbejde med et boreselskab, der har en russisk oligark som investor – fordi 'Rusland bliver sanktioneret internationalt for at angribe Ukraine'.

James Price kunne selvfølgelig ikke have forudset den nuværende krig, da optagelserne til serien gik i gang i januar sidste år. Og Birgitte Nyborgs kommentar er da også en hentydning til Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014.

Men ikke desto mindre er 'sådan skarpsynet, forbløffende aktualitet er bare én af de mange grunde til, at Borgen fortsætter med at være det bedste politiske drama nogensinde,' lyder det hos BBC.

»'Bogen' skiller sig ud fra de andre ved at skabe en perfekt balance. Birgitte er idealistisk, men også en benhård politisk realist. Seriens plot er en perfekt blanding af personlige dilemmaer og komplicerede politiske studehandler tilsat temaer som feminisme og medier såvel som de ambitioner og det bedrag, der kredser om ethvert lands regering.«

Hun mener endda, at 'Borgen' er bedre end den ikoniske 'The West Wing' – der på dansk hedder 'Præsidentens mænd' – og kæmpesuccesen 'House of Cards', da førstnævnte svælger i politisk idealisme og manipulerende musik, mens sidstnævnte bliver irriterende kynisk i længden.

Caryn James roser desuden Adam Price for ikke at overforklare, hvad der er sket Birgitte Nyborg i de næsten ti år, der er gået siden sæson tre.

»En af 'Borgen's styrker er, at den ikke fornærmer seerne ved at forklare, hvad vi selv kan regne ud. Det er tydeligvis ikke gået med Jeremy, hendes britiske kæreste, som er væk og tilsyneladende glemt.«

Også britiske RadioTimes roser serien og giver den fem stjerner. Her hyldes den blandt andet for sine to stærke kvindelige hovedpersoner i Birgitte Nyborg og Katrine Fønsmark, der siden sæson tre er blevet forfremmet til nyhedschef for TV1.

'Borgen' havde premiere på DR1 i februar, men kan fra 2. juni ses på Netflix i 190 lande.