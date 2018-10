I aftenens afsnit af ‘Den store bagedyst’ gik to af deltagerne all in. De pyntede ikke bare kagen, men også sig selv.

»Jeg synes bare det er sjovt at klæde sig ud, så for lige at give den lidt ekstra, så klædte jeg mig lige ud,« fortæller 48-årige Marianne.

Hun havde valgt at bage en Lisbeth Salander-kage under aftenens mesterværk-konkurrence.

Temaet var Sverige, og da Marianne er helt vild med den fiktive karakter fra Stieg Larssons film ‘Pigen med dragetatoveringen,’ så var det selvfølgelig en hyldest til den svenske hacker, hun skulle lave.

Mariannes kage Vis mere Mariannes kage

Kagen var mørk både udenpå og indeni. Kun brudt op af et marcipan bånd, hvor Marianne havde tilføjet to store drager motiver.

For at gøre lidt ekstra ud af det, så havde Marianne også klædt sig ud som karakteren. Hun havde toupere håret, lagt en mørk makeup og taget nitter om halsen.

Også 43-årige Sara havde også gjort lidt ekstra ud af sig selv, da hun skulle bage sit mesterværk.

»Vi skulle bage et minde, vi havde fra Sverige, og så tænkte jeg: ‘så tager jeg da bare det på, man har på i hytten, når man er på skiferie,’« fortæller hun.

Saras kage Vis mere Saras kage

Sara havde valgt at bage en kage, der tog udgangspunkt i de skiferier, hun har været på. Hun bagte kagen med skibriller i panden og et varmt joggingsæt, som hun plejer at have på i hytten efter en lang dag på pisten.

Kagen forestillede en kop varm kakao, som hun elsker at varme sig med, når hun har været ud at stå på ski.

De to kageglade kvinder grinede meget af, at de begge havde fået idéen til, at gøre lidt ekstra ud af dagens konkurrence.

»Det var helt tilfældigt, at vi begge var klædt ud. Det var ikke noget vi havde aftalt. Men produktionen syntes, at det var en sjov idé,« fortæller Marianne.

Foto: DR Vis mere Foto: DR

Marianne havde også tænkt det dystre Salander-tema ind i kagen.

»Selvfølgelig var der lidt Sverige i kagen i form af blåbær, men cremen blev lidt for lys, så jeg puttede lidt skovbær i, så den blev lidt mørkere,« siger hun.

Sara havde bagt kagen med chokolade, som skulle sætte streg under koppen med 'varm chokolade.'

Begge deltagere gik videre til næste uge, hvor de er klar på de nye udfordringer Tim Vladimir og dommerne har med til dem.