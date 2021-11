17-årige Johanne Gormsen har ikke lagt skjul på, at 'Den store bagedyst' var en hård omgang.

I lørdagens afsnit var hun derfor både ærgerlig og lettet over at ryge ud af DRs kageprogram. Det evindelige pres kæmper hun dog stadig med at få til at forlade hendes krop her måneder efter.

Det, hun i første omgang blev slået ud af programmet af, var den hemmelige udfordring.

Normalt har den 17-årige studine en person til stede, der læser de lange, nye opskrifter for hende, men i et nedbarberet felt var der en del mere skærmtid og derfor mindre plads til at få læst op.

»Der var så meget stress og så mange folk, der skulle have hjælp, og så mange kameraer på mig, så det er så ærgerligt, at jeg brænder på, at jeg ikke kan læse,« ærgrer Johanne Gormsen sig.

»Jeg har skrevet under på at deltage som alle andre, men man kunne godt optimere hjælpen. Man kunne for eksempel have en iPad, der læser opskriften højt for én, så man ikke kun kan få hjælp uden for kameraet,« foreslår hun.

Hun understreger dog, at hun generelt har været taknemmelig for hjælpen, der bestod af en fast person, der læste opskrifter op for hende og skrev hendes egne opskrifter ned for hende.

Men ordblindheden er et følsomt punkt for Johanne Gormsen.

Bageteltets yngste deltager, 17-årige Johanne Gormsen, har et ekstra benspænd, når den hemmelige udfordring skal bages. Foto: DR. Vis mere Bageteltets yngste deltager, 17-årige Johanne Gormsen, har et ekstra benspænd, når den hemmelige udfordring skal bages. Foto: DR.

Derfor var det også ekstra svært, at det var den ulempe, hun endte med at ryge ud af 'Den store bagedyst' på.

»Jeg løb ud af teltet for at græde, så snart jeg var færdig. Jeg var pisse ked af det og rigtig skuffet, fordi jeg havde en følelse af, at jeg ikke var god nok, fordi jeg ikke kan læse. Det rammer mig altid rigtig hårdt,« fortæller hun ærligt.

Men selvom ærgrelsen var stor, så var lettelsen det også.

»Jeg kunne ikke rigtigt mere. Det var et stort pres at være med, og jeg gør det aldrig igen. Så jeg var klar til at tage hjem og få gjort mine eksamener færdige og få et liv igen,« siger Johanne Gormsen og kommer til at grine.

For de utallige timer uge efter uge med forberedelser tog hårdt på den 17-årige deltager.

»Jeg kunne ikke tåle at være under pres i så mange måneder. Jeg er stadig presset nu af det, jeg er stadig ikke kommet ud af den boble, hvor jeg stresser over alting. Jeg kan ikke overskue særlig meget nogle gange, og jeg får det ubehageligt over deadlines og at skulle for mange ting på en gang,« fortæller Johanne Gormsen ærligt.

Derfor arbejder hun nu på at finde roen igen.

»Jeg prøver at komme mere tilbage til at have et liv igen, men det tager lang tid. Men jeg er på rette vej,« forsikrer den unge 'Bagedyst'-kvartfinalist.