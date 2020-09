»Det er så mærkeligt. Jeg har talt om det så mange gange, uden det har påvirket mig,« siger en berørt Claire Ross-Brown, mens tårerne triller ned af kinderne.

I et forsøg på at holde tårerne lidt tilbage vifter hun med hænderne, mens hun undskylder overfor de andre deltagere i tirsdagens afsnit af 'Til middag hos' .

Men det er helt okay, forsikrer Silas Holst, André Babikian og Katerina Pitzner. Alle sidder de med en klump i halsen.

Claire Ross-Browns fortælling om barndommen i England har også rørt dem.

Claire Ross-Brown bliver meget rørt under middagen. Foto: Nent Group Vis mere Claire Ross-Brown bliver meget rørt under middagen. Foto: Nent Group

Den i dag 47-årige skuespillerinde voksede op i London-forstaden Chelsea sammen med sin mor, far og søskende. Men da hun var syv år, smuttede hendes far. Pludseligt. Han skred uden at sige farvel.

»Fra den ene dag til den anden forsvandt han. Og så sagde min mor: 'Nu har du en ny far. Det er ham, og du må kalde ham far',« fortæller hun i programmet.

»Og hvis jeg ikke gjorde det, blev jeg slået.«

Hendes mors nye mand adopterede hende og hendes søskende. Så rent juridisk var han deres far.

Men det betød ikke, at Claire Ross-Brown glemte alt om sin biologiske far. Hun tænkte ofte og meget på ham. Men med årene blev minderne mere og mere utydelige.

»Jeg kunne ikke spørge om ham. Min mor var sådan: 'Du spørger ikke!' Hvis jeg sagde noget, som hun ikke kunne lide, kunne hun godt finde på at slå mig i ansigtet.«

»Det var ligesom hendes ret som mor. Det var sådan, hun var vokset op.«

Claire Ross-Brown, som mange nok bedst kender fra 'Klovn', lægger ikke skjul på, at hendes barndom var streng. At man helst skulle lade være med at stille for mange spørgsmål.

Det havde hun svært ved at indordne sig efter, fortæller hun, men til sidst var det nemmere bare at tie. At acceptere de mange ubesvarede spørgsmål.

Først da hun var fyldt 18 år, så hun sin biologiske far igen. Hendes tante havde sat et skjult møde op.

Faren undskyldte. Forklarede, at han troede, at hun ville få en bedre opvækst uden ham.

»Da min mor fandt ud af, at jeg havde mødt ham, blev hun sur. 'Det er mit liv, og du har ingen ret til at vide, hvem din far er,' sagde hun.«

De andre sidder roligt og lytter til Claire Ross-Brown fortælling. Der er ingen tvivl om, at det er hård kost. Foto: Nent Group Vis mere De andre sidder roligt og lytter til Claire Ross-Brown fortælling. Der er ingen tvivl om, at det er hård kost. Foto: Nent Group

»Hun blev så vred, at hun begyndte at slå mig, og det var den eneste gang, min stedfar, der ellers havde gjort det samme, sagde: 'Okay, nu er det nok'.«

Herefter blev 18-årige Claire Ross-Brown smidt på porten uden nogen af sine ejendele. Hun var ikke længere velkommen, fortæller hun, idét hun må give efter tårerne, der presser sig på.

De andre er rørte. Og rystede.

Silas Holst er ikke sen til at understrege, at ingen børn fortjener en sådan barndom. At Claire Ross-Browns fortælling er både »voldsom« og »utilgivelig«.

Men Claire Ross-Brown har i dag tilgivet sin mor.

»For mig har det været vigtigt at tilgive min mor og far, for så kan man komme videre. Man har kun et liv, og det er ærgerligt at leve i fortiden. Man skal bare videre og ikke kigge tilbage.«

I dag er Claire Ross-Brown bosat i Danmark. Hun er startet på en frisk. Er gift, har børn og bonusbørn. Og forholdet til moren, det er »rimelig okay«

