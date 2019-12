Fra 2020 er det slut med 'Paradise Hotel' på TV3.

Det amerikanske realityprogram, der kom til Danmark i 2005 og har skabt realiystjerner som Amalie Szigethy, 'Ulven' Peter og Susan K, bliver ikke længere en del af kanalens udbud.

I stedet flytter man programmet over på streamingtjenesterne Viafree og Viaplay med premiere på sæson 16 den 1. januar, oplyser kommunikationsafdelingen fra Nordic Entertainment Group til B.T.

Seertallene for 'Paradise Hotel' har i løbet af årene været faldende.

Vært Rikke Göransson

Hvem er den største 'Paradise Hotel'-profil gennem tiden?

Årets finale blev ifølge Gallup set af 138.000 danskere. I 2010, da hele Danmark kom på fornavn med Amalie og Peter, der senere fik deres eget realityshow, lå seertallet på lige under 400.000.

Kommunikationschef Mette Barnes fra Nordic Entertainment Group forklarer, at man vælger at fjerne 'Paradise Hotel' fra TV3 for at få flere seere over på deres streamingtjenester.

»Vi har i denne sæson valgt, at 'Paradise Hotel' 2020 vises på Viafree og Viaplay for at styrke de to brands. 'Paradise Hotel' er fantastisk populært på Viafree og Viaplay, og vi møder seerne der, hvor de er.«

Hun afviser, at det kommer til at gå udover programmets kvalitet:

»Vi udtaler os aldrig om økonomien bag programmerne, men vi kan godt love, at der ikke er sparet på underholdningen i denne sæson. Der er aldrig to sæsoner af 'Paradise Hotel', der er ens. Og vi bruger præcis lige så mange ressourcer på 'Paradise Hotel' 2020, som vi plejer, så man kan glæde sig til en super spændende sæson.«

I 'Paradise Hotel' sættes et hold unge mænd og kvinder ind på et luksushotel i Mexico, hvor de løbende skal danne par og stemme hinanden ud. Det par der til sidst i sæsonen står tilbage dyster om en endelig pengepræmie. I den seneste sæson snød deltageren Teitur sin partner og vandt 300.000 kroner alene.

Ibi Makienok og det første 'Paradise'-kuld tilbage i 2005.

I de tidligere sæsoner fik programmet derudover en del omtale for, at deltagerne havde sex med hinanden, og at det blev vist på tv.

Ibi Makienok var vært de første tre sæsoner, siden overtog den tidligere deltager Rikke Göransson værtsrollen.

'Gleager' var en af de populære 'Paradise'-profiler i de første sæsoner.