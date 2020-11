Finalisten fra ‘MasterChef’ 2020 Nanna Boje Carlsen har siden juni tabt 12 kilo. Det var et skub fra kæresten, der satte gang i vægttabet.

Nanna Boje Carlsen medvirkede i ‘MasterChef’ 2020, hvor hun brillerede sine kokkekundskaber helt til finalen. I aften forsøgte hun at gøre sig selv kunsten efter i ‘MasterChef jul’, men måtte sande, at hendes rejse i konkurrencen sluttede, som den næsten lige var begyndt. Når man ser Nanna i aftenens program, så ser man ikke den samme person, som man ser i dag, for siden optagelserne i juni har Nanna smidt 12 kilo.

»Jeg har tabt 12 kilo, efter min kæreste sagde til mig, at han ikke kunne tænde på mig mere,« fortæller Nanna ærligt til Realityportalen.

For Nanna er det ikke tabu, at hendes kæreste siger sådan, og det budskab er vigtigt for hende at få ud.

»Folk er sindssygt forargede, når de hører, at han har sagt det til mig, men jeg synes, det er skide vigtigt, at man kan tale om sådan nogle ting og være ærlige.«

Nanna har set de første klip med hende selv i ‘MasterChef jul’, og hun kan godt se, at vægten havde taget overhånd.

»Jeg så jo også fuldstændig vanvittig ud. Jeg kan faktisk slet ikke holde ud at se det. At se mig tale eller bevæge mig med et kamera lige i fjæset, så man kan se hver eneste delle,« siger Nanna om sig selv i programmet.

Nanna i ‘MasterChef jul’, der blev optaget i juni 2020. Foto: TV3 Vis mere Nanna i ‘MasterChef jul’, der blev optaget i juni 2020. Foto: TV3

Sådan er kiloene raslet af

Nanna har fået et skub bagi af en personlig træner i et træningsforløb og af en vanecoach, men i dag kører hun vægttabet på egen hånd.

»Jeg vidste, at jeg ikke kunne gøre det uden hjælp, for jeg havde svært ved at finde hoved og hale i det. Så jeg startede otte uger op, hvor jeg fik hjælp med at stoppe med at spise mine følelser – altså at spise, når jeg er ked af det eller stresset, som jeg altid har gjort og at tænke over de mængder, jeg spiser. Efterfølgende har jeg holdt mig til at tænke rigtig meget over, hvad jeg spiser og hvor meget for at gøre plads til både de “sunde” og “usunde” madvarer. Jeg spiser stadig masser af burgere, for der skal være plads til livskvalitet,« fortæller Nanna, der samtidig træner tre gange om ugen.

»Det var så svært at komme afsted til at starte med, men nu giver det mig energi, og jeg formår at komme afsted, selvom jeg står på egne ben.«

Sådan ser Nanna ud i dag efter at have tabt 12 kilo på fem måneder. Foto: Privat Vis mere Sådan ser Nanna ud i dag efter at have tabt 12 kilo på fem måneder. Foto: Privat

Kæresten er en stor støtte

Det var kæresten, Thorbjørn, der til at starte med fik Nanna til at åbne øjnene for sin overvægt, og han har været en stor støtte gennem hele forløbet.

»Han er stoppet med at snacke sammen med mig, han opfordrer mig til mere vegetarisk, og han får hevet mig med ud at løbe, når jeg ikke orker,« fortæller Nanna.

I dag er Nanna overbevist om, at Thorbjørn igen tænder på hende.

»Han synes, jeg har tabt mig helt vildt meget, så det tænker jeg absolut, han gør. Det er vigtigt at huske, at han hverken sagde det som et ultimatum eller som et spørgsmål om kærlighed, siger Nanna, der stadig gerne vil tabe sig en smule, men tallet på vægten er ikke længere det vigtigste.«

»Jeg har allerede nået mit mål ren vægtmæssigt, men efter jeg så mig selv i ‘MasterChef jul’ har jeg fået endnu mere blod på tanden. Det skar i hjertet at se mig selv på tv. Det vigtigste er, at jeg har godt med mig selv og måden, jeg ser ud på. Og det har jeg virkelig bare ikke haft. Jeg skulle bruge et ret stort skub, før det lykkedes mig at komme i gang.«

Der er en tydelig forskel på Nanna i ‘MasterChef jul’ og Nanna i dag. Foto: TV3/Privat Vis mere Der er en tydelig forskel på Nanna i ‘MasterChef jul’ og Nanna i dag. Foto: TV3/Privat

