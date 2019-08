Den rutinerede TV2-vært Janni Pedersen kom forleden i problemer, da hun på live-tv skulle udtale et ord på grønlandsk.

I en nyhedsudsendelse skulle hun fortælle historien om, at formanden for det grønlandske landsstyre - på grønlandsk Naalakkersuisut - kom til Danmark i forbindelse med det amerikanske statsbesøg, og her gik det galt.

I stedet for at sige 'Naalakkersuisut', kom hun til at sige 'Nakkerlakkersutsut', hvilket medførte grin og en Janni Pedersen på kortvarigt glatis.

Hun bevarede fatningen og kom igennem indslaget, men har efterfølgende fortalt på Facebook, hvordan der blev grinet på redaktionen.

'Det var virkelig virkelig sjovt. I forgårs udtalte jeg det fuldstændig rigtigt, selvom det grønlandske ord Naalakkersuisut kom pludseligt op i teleprompteren,' begynder hun sin forklaring.

Hun fortæller videre, at redaktionen havde haft sjov med at lave om i det grønlandske ord.

'Reporteren som skulle lave og skrive grafikken fra det grønlandske hjemmestyre havde fået det helt ind under huden og fik skrevet Nakkerlakkersutsut ind i min teleprompter. Så det læste jeg højt og havde de efterfølgende minutter meget svært ved at få hevet mig igennem indslagene. Vi faldt fuldstændig sammen af grin, da jeg kom ud af studiet,' skriver fra tv-værten, der ved tidligere lejligheder i Anders Breinholts program 'Natholdet' har udvist stor selvironi.

'Undskyld til det grønlandske landsstyre. Skal aldrig ske igen. Men det er nok live-tv, når det virkelig kokser på den sjove måde,' slutter hun sit Facebookopslag.

Instagram-profilen Anders Hemmingsen har blandt andet lavet sjovt med situationen og påpeget, at Janni Pedersens udtale-fejl lyder som en gammel Mek Pek-sang.

Selv skriver Janni Pedersen da også:

»Har hele tiden Mek Peks 'Habba habba sut sut' i hovedet. Efter natudsendelsen drak vi en øl sammen og grinede og grinede.«

Se Janni Pedersens live-koks herunder: