Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

ADVARSEL: Denne artikel afslører detaljer fra torsdagens afsnit af TV 2's realityprogram 'Bachelor'.

Så gad hun ikke mere.

I torsdagens program 18 af TV 2's datingprogram tager tingene en uventet drejning under den såkaldte 'roseceremoni'.

Normalt er det de to mandlige deltagere Kasper Skak og Philip Geisler Berg, der får lov at uddele roser, men ved den sjette roseceremoni, var det de 12 kvinder, der fik lov til at styre slagets gang.

Sidsel Mohr med Philip Geisler Berg. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Vis mere Sidsel Mohr med Philip Geisler Berg. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Kvinderne havde tre muligheder. De kunne give en rose til en en af de to mænd eller sige nej tak og dermed forlade 'Bacehelor'.

32-årige Sidsel Mohr valgte det sidste - som den første i denne sæson.

»Det har været en spændende oplevelse at grave så dybt inde i mig selv, som jeg har gjort de sidste par dage. I er begge nogle skønne mænd,« lød det ifølge TV2.dk indledningsvis fra Sidsel Mohr til Kasper Skak og Phillip Geisler Berg, før stemmen knækkede:

»Men jeg vælger at takke af for denne omgang.«

Følger du med i 'Bachelor'?

Sidsel Mohr da hun vælge at forlade 'Bachelor'. Vis mere Sidsel Mohr da hun vælge at forlade 'Bachelor'.

Hun fortæller videre, at det var svært for hende at være i programmet og date med et kamera konstant i nakken.

Sidsel Mohr havde dagen før roseceremonien trukket Phillip Geisler Berg til side og fortalt ham, at hun havde brug for at se noget mere fra ham for at kunne træffe en beslutning - og da hun ikke følte, at han imødekom det, var hun afklaret med at trække sig ud af 'Bachelor'.

Hun fortæller til TV2.dk, at hun i dag har et godt forhold til begge bachelorer, og at hun stadig er glad for, at hun tog beslutningen om at trække sig.

Sidsel Mohr, der stadig er single, har desuden fået nogle gode venner i de kvindelige deltagere Eva Lund Rasmussen, Frida Bolm, Caroline Dan, Mette Sommer og Frederikke Victoria Olsen-Kludt, som hun har en madklub med.