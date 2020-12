‘Kærlighed hvor kragerne vender’-parret Søren Ole og Cecilie jubler over, at de skal til at dele adresse i det sønderjyske.

I marts måned i år kunne man følge med, da 28-årige Søren Ole Clausen forelskede sig hovedkulds i den to år yngre Cecilie Andersen i TV2-programmet ‘Kærlighed hvor kragerne vender’.

I oktober måned havde parret så deres første årsdag sammen, og nu har de to turtelduer taget næste skridt i forholdet. De er nemlig flyttet sammen i Søren Oles hjem i den lille sønderjyske by Frifelt.

»Cecilie har netop fået arbejde i det sønderjyske. Nærmere betegnet i Skærbæk. Det betyder også, at hun nu flytter til Frifelt. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Nu kan vi skrive et helt nyt kapitel i vores allerede fantastiske eventyr,« jubler Søren Ole i et opslag på Facebook.

I programmerne studerede århusianske Cecilie til ergoterapeut, men nu som færdiguddannet har hun fået job som ergoterapeut i sønderjyske Skærbæk. Derfor flytter parret nu sammen i Søren Oles hjem i Frifelt, og de er allerede ved at komme godt på plads.

»Vi er så småt ved at male og sortere i forskellige ting, så vi begge kommer til at føle os hjemme i Frifelt,« fortæller Søren Ole.

Herunder kan du se opslaget, hvor Søren Ole ser tilbage på året og blandt andet afslører, at parret flytter sammen.

Året der gik - 2020 Tiden flyver og vi må bare følge med. 2020 er så småt ved at rinde ud, og så er det tid til at se... Slået op af Søren Ole Clausen i Onsdag den 9. december 2020

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.