Sidste år blev billetterne revet væk på et døgn.

Nu forsøger TV2 at gentage succesen.

TV-stationen har netop afsløret i årets første liveudsendelse, at 'X Factor'-finalen den 5. april igen i år afholdes i Arena Randers.

»Vi glæder os til at lave et brag af en finale, når vi igen i år tager til Randers for at kåre vinderen af 'X Factor' 2024. Det tempo vi sidste år fik solgt billetterne i, vidner om, at der er mange, der gerne vil deltage, så vi er glade for igen at have muligheden for at flytte 'X Factor'-finalen ud i landet,« udtaler underholdningsredaktør Dorte Borregaard i en pressemeddelelse.

X factor finale 2023 fra Randers Arena her er det: Rosél vinder X factor 2023 her er det sammen med dommer og familie Foto: Anthon Unger Vis mere X factor finale 2023 fra Randers Arena her er det: Rosél vinder X factor 2023 her er det sammen med dommer og familie Foto: Anthon Unger

Det er kun anden gang, at Danmarks sjette største by får æren.

I sine velmagtsdage afholdt man 'X Factor'-finalen i steder som Jyske Bank Boxen og Parken.

Da TV2 i 2019 overtog programmet fra DR, holdt man finalen i Forum Horsen, men grundet coronakrisen blev de tre følgende års finaler afholdt i tv-studiet i København.

Sidste år vendte TV2 tilbage til Jylland, hvor de 3500 billetter til Arena Randers blev udsolgt på et døgn.

Her løb Simon Kvamm og hans duo Rosél med sejren, mens der var gæsteoptrædener fra navne som Andreas Odbjerg, Scarlet Pleasure og Blæst.