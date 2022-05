Jonathan Goodwin har bevist sig som vovehals og stuntmand i en lang række programmer.

Han har leveret vilde stunts og absurde flugtforsøg i 'Britain's Got Talent', 'Balls of Steel', 'One Way Out', 'How Not to Become Shark Bait', 'The Jonathan Ross Show', 'The Incredible Mr. Goodwin' og 'America's Got Talent: Extreme'.

Men under forberedelserne til sidstnævnte program gik det helt galt – og nu sidder Jonathan Goodwin i kørestol og får aldrig førligheden tilbage.

Det fortæller den 42-årige vovehals selv i et opslag på sin Instagram-profil.

Tilbage i oktober sidste år skulle han nemlig øve et stunt til det amerikanske talentshow, hvor han skulle bryde fri af en spændetrøje, som han hang på hovedet i oppe i 9 meters højde – med to biler på hver side.

Men han blev mast mellem bilerne, da de sprang i luften som en del af tv-stuntet, og han endte med at styrte mod jorden med hovedet først.

»Meget har ændret sig de sidste seks måneder, men kærlighed er en konstant, og jeg er meget, meget elsket. Jeg ser frem til mine næste kapitler og til at være en rullemodel,« joker vovehalsen til et billede af sig selv i kørestol.

På en story uddyber Jonathan Goodwin, at hans rygrad blev så skadet af ulykken, at han er »paralyseret fra taljen og ned« og formentligt vil være det »permanent«.

Han var indlagt i flere måneder og blev først udskrevet fra hospitalet i februar måned.

Også vovehalsens 48-årige forlovede, 'Sherlock'-skuespilleren Amanda Abbington, har udtalt sig om den skrækindjagende ulykke.

»Han faldt 30 fod og mistede en nyre, brækkede begge skulderblade, knuste begge ben, fik tredjegradsforbrændinger, brækkede sin rygsøjle og skar rygraden over og døde næsten,« fortæller hun i podcasten 'Out to Lunch with Jay Rayner'.

»Og på operationsbordet, der døde han næsten igen.«

Amanda Abbington understreger dog, at hendes forlovede stuntmand tager sin nye situation som lam med oprejst pande og fortsat er »positiv og optimistisk og meget stærk«.

Ulykken skete tilbage i oktober sidste år, hvor produktionen af 'America's Got Talent: Extreme' blev midlertidigt stoppet. I sidste måned påbegyndte talentshow-spinoffet optagelserne.