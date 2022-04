Piers Morgan blev fyret fra sit job som tv-vært, efter han kritiserede Meghan Markle.

Nu er han tilbage i et nyt tv-program og sammenligner sig selv med den tidligere Sydafrikanske leder Nelson Mandela, skriver The Guardian.

Ifølge den engelske tv-vært er hans fravær fra tv-skærmen og hans kamp for at måtte ‘tale frit’ nemlig sammenlignelig med Mandelas kamp mod apartheid.

Journalist og TV vært Piers Morgan har fået nyt job. REUTERS/Henry Nicholls Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Journalist og TV vært Piers Morgan har fået nyt job. REUTERS/Henry Nicholls Foto: HENRY NICHOLLS

I forbindelse med lanceringen af sit nye job som vært på det Rupert Murdoch ejede ‘TalkTV’ har Morgan udtalt:

»Jeg føler mig som Nelson Mandela, da han blev løsladt fra fængslet. Det er den lange rejse mod retten til at tale frit.«

For et år siden måtte Piers Morgan forlade tjansen som vært på tv-programmet 'Good Morning Britain' efter han kritiserede Oprah Winfreys interview med prins Harry og Meghan Markle.

Prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: MICHELE SPATARI Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: MICHELE SPATARI

Blandt andet udtalte Morgen på live-tv, at han ikke troede på Meghans udtalelser om, at hun havde haft selvmordstanker.

Tv-stationen ITV indkasserede efterfølgende mere end 57.000 klager over Morgan – blandt andet en fra Meghan Markle selv – hvilket førte til hans endeligt på programmet.

Men i september 2021 gav den britiske radio- og tv-tilsynsmyndighed, Ofcom, Piers Morgan ret i at han havde lov til at mistro de påstande, som hertuginde Meghan og prins Harry afslørede under interviewet med Oprah Winfrey.

Afgørelsen blev kaldt en 'sensationel sejr' for Piers Morgan og på det seneste har tv-værten forsøgt at male et billede af, at hans exit handlede om at give ham mundkurv på. Det skriver The Guardian.

I sit nye program er det derfor Pierce Morgans plan at hylde retten til alle ytringer:

»Jeg vil dybest set gøre opmærksom på, at cancelkulturen er lige så farlig for samfundet i forhold til dets angreb på ytringsfriheden og retten til at udtrykke sig, som coronavirus har været.«