Store besparelser, problematisk ledelse og krav om 'Facebook-venligt indhold' får nu en række medarbejdere i DR Kultur, Børn og Unge til at kritisere DR.

Det skriver Weekendavisen, der blandt andet har talt med værten Adrian Hughes, som kommer med et skarpt udfald mod sin arbejdsplads.

»DR er sygeligt optaget af ungdom. Det undrer mig, for jeg tror, der er mange, der føler sig sat af. Det kan være, at det demonstrativt kloge fjernsyn – som mange vil mene, jeg var eksponent for – bliver moderne igen. Men det er det ikke i øjeblikket,« siger han til Weekendavisen

Udover Adrian Hughes har weekendavisen talt med en række nuværende og tidligere DR-medarbejdere, der ønsker at være anonyme af frygt for at blive fyret, men som alle udtrykker samme frustrationer over for avisen.

En række medarbejdere i DR kritiserer overfor weekendavisen kanalens prioriteringer.

DRs jagt på gode seertal og kliks får tv-stationen til at fokuserer på 'hurtige, lettilgængelige fuldtræffere til dem, der streamer programmer på nettet', skriver Weekendavisen.

En strategi, der efter medarbejdernes opfattelse, står i direkte modstrid til den public service og kvalitet, som tv-stationen burde levere.

Samtidig beretter medarbejderne også om en ledelse, der skaber et angstpræget arbejdsmiljø.

Ifølge Weekendavisen skulle der i næste uge komme en trivselsundersøgelse, som medarbejderne håber, vil vise, hvor grelt det står til i afdelingen.

Særligt programmet 'Fars Pige', hvor man følger teenageren Alva, der får alt, hvad hun peger på af sin far, der er indehaver af tøjmærket Copenhagen Lux, har fået kritik fra flere kanter.

Weekendavisens artikel kommer i kølvandet på de seneste uger debat om nogle af DRs nye programmer, der har fået skyld for at minde for meget om realitytv.

Det handler blandt andet om programmerne; 'Fars Pige' og 'Cougarjagt'.

Weekendavisen har forelagt de nuværende og tidligere medarbejderes kritik for DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, og hun svarer:

»Jeg møder virkelig mange medarbejdere, der er glade for, at vi har lanceret så tydelig en strategi. Og i øvrigt også er glade for, at jeg ikke er sådan en, der stikker af, bare fordi det bliver svært. Det er jo fair, hvis I har talt med enkelte medarbejdere, der ikke er enige i den tilgang, men jeg har en god dialog med både medarbejdere og tillidsrepræsentanter her i DR og ved, at der er opbakning til, at vi har grebet det an på netop den måde.«.