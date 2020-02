57 år gammel har den engelske tv-vært Philip Schofield offentligt fortalt, at han er homoseksuel.

Det skriver han i et opslag på Instagram, hvor han fortæller, at det er svært, og at der er fældet mange tårer.

'Med styrken og støtten fra min kone og mine døtre har jeg accepteret, at jeg er homoseksuel,' lyder det blandt andet.

Englænderen er fast inventar på tv-programmet 'This morning,' sammen med medværten Holly Willoughby, og i programmet kommenterede han fredag på sin store nyhed.

Holly Willoughby bliver også takket af Philip Scofield i det opslag, hvor han afslører, han er homoseksuel. Foto: NIKLAS HALLE'N Vis mere Holly Willoughby bliver også takket af Philip Scofield i det opslag, hvor han afslører, han er homoseksuel. Foto: NIKLAS HALLE'N

»Det her var den store dag, og det her var den dag, som jeg vidste, at det hele pegede frem mod,« sagde Schofield i programmet.

Tv-værten er meget åben om, at det er en svær tid med svære samtaler.

'Det her er noget, som har været årsag til mange hjerteknusende samtaler hjemme. Jeg har været gift med min kone, Steph, i næsten 27 år, og vi har to smukke voksne døtre, Molly and Ruby,' står der i værtens opslag.

'Min familie har holdt mig tæt, de har prøvet at muntre mig op. At oversvømme mig med venlighed og kærlighed på trods af deres egen forvirring,' skriver han videre og uddyber:

'Alligevel kan jeg ikke sove, og der har været nogle mørke øjeblikke.'

Foruden at takke sin familie for al den kærlighed og forståelse, han har fået, så siger han også tak til sin medvært.

Han siger, de to har haft snakke, hvor han har fået grædt ud ved hendes skulder.

Til sidst i sit opslag opfordrer han til, at folk er søde - især overfor hans familie.