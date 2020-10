En mor til en seksårig pige ramt af kræft rettede henvendelse til tv-vært Mille Gori, da pigen er stor fan, og hun drømte om et møde. Mille Gori er nemlig kendt som den gæve tv-personlighed Motor Mille, som mange danske børn følger med glæde.

Et møde imellem pigen, som har mellem 9 og 15 måneder tilbage at leve i, blev sat op. Et møde, som Mille Gori aldrig vil glemme.

»Når jeg er ude for at besøge en som hende, så er det meget vigtigt, at det ikke er mig, det kommer til at handle om – at jeg tager noget fra situationen. Derfor kunne jeg holde mig samlet, mens jeg var sammen hende,« forklarer den 31-årige vært og tilføjer, at der ellers var mange følelser på spil.

De to talte om de perler, som pigen havde fået. På børneafdelingen får man nemlig en en snor med perler, når man starter et kræftforløb. Én perle for en kemokur. Én perle for en operation, og sådan fortsætter det med perler i forskellige farver og mønstre.

Den lille pige fortalte blandt andet om nogle af de perler, som hun ikke så gerne ville have flere af. Eksempelvis havde hun én, som var for en akuttur med ambulancen.

Noget, der også ramte Mille Gori helt ind i hjertet. Hun blev meget rørt, da hun var sammen med den seksårige pige, som var fuld af fortællinger og gode snakke. Men tårene kom først bagefter.

For det lykkedes hende til dels at lægge egne følelser væk, selvom det især var svært at holde igen, når hun kiggede på pigens forældre. De har en anden bevidsthed om tingenes tilstand, og efter mødet måtte tv-værten slippe følelserne løs.

»Jeg var nok kun lige kommet om hjørnet, inden jeg begyndte at græde. Altså, jeg brød næsten sammen,« siger Mille Gori.

Mille Gori aka. Motor Mille er et hoit blandt mange børn. Her ses hun sammen med en hengiven fan. Vis mere Mille Gori aka. Motor Mille er et hoit blandt mange børn. Her ses hun sammen med en hengiven fan.

Tv-værten er den nye frontperson for Knæk Cancers T-shirt-samarbejde med Boozt.com, hvor overskuddet går til kampen mod kræften. En sygdom, der rammer hver tredje dansker.

»Det her er en sygdom, som berører så mange mennesker. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, som ikke har været i kontakt med den på den ene eller den anden måde,« siger Mille Gori.

Hun har flere gange været ude og besøge kræftramte børn, og ud over hendes seneste besøg er der også andre historier, som har efterladt et stort indtryk.

Eksempelvis en lille pige, som også var hårdt ramt af kræft. Her kunne Mille Gori ikke komme ud og besøge hende, så derfor tog hun hende på en digital guidet tur i Cirkus Summarum.

Pigen kunne ikke selv komme i cirkus, og hendes tilstand var kritisk, men senere fik Mille Gori sig en kæmpe, glædelig overraskelse.

»Pludselig stod hun dér til en Motor Mille-koncert med de fineste små fletninger, som var vokset ud efter kemoen, og så kunne jeg altså ikke holde igen. Så gav jeg hende et stort kram og kom til at tudbrøle,« lyder det fra tv-værten, som blev »grundlykkelig« over at se sin fan igen.

Mille Gori fortæller, at det kram, som blev givet ved Motor Mille-koncerten den forårsdag, er det sidste, hun kan huske at have givet en person, som ikke er en af hendes nærmeste.

Noget, hun i disse coronatider ser tilbage på med glæde.