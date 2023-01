Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De fleste kender til, at man i perioder lægger alkoholen på hylden. Og mange gør det i januar efter en sød juletid og et festligt nytår.

Og så kender man i nogenlunde omfang til de konsekvenser, der kan være ved alkohol og dets indvirkning på kroppen.

For tv-vært Cecilie Hother var der dog en særlig ting, som gik op for hende, da hun medvirkede i TV 2-programmet 'Alkoholeksperimentet' for halvandet år siden.

»For mig har alkohol altid været forbundet med det sociale, noget festligt og god mad,« fortæller hun til B.T. og fortsætter:

»Jeg blev meget overrasket over, hvor meget vores samfund er bundet op på alkohol.«

Inden programmets start havde Cecilie Hother gennem fem år været gennem tre graviditeter, først med datteren Ellinor i 2016, sin afdøde søn Karl i 2019 og i 2020 med sønnen Aksel.

Dog havde hun ikke været helt uden alkohol – det var blevet til få glas vin i ny og næ.

I forbindelse med programmet har Cecilie Hother sammen med tre andre kendte kvinder, iværksætter og influencer Carla Mickelborg, sanger Zindy Laursen og erhvervskvinde Anna Thygesen, gennemført et eksperiment for at forstå alkohols påvirkning på både krop og sind.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cecilie (@ceciliehother)

To gange i programmet skulle deltagerne drikke alkohol, inden de blev tørlagt i en måned. Og under disse middage havde de et hold læger samt en hjerneforsker tilknyttet, der kunne teste, hvordan deres kroppe blev påvirket, og det var med til at gøre oplevelsen bedre for tv-værten, fortæller hun.

»Jeg var virkelig chokeret efter den første middag, hvor min promille lå på 0,5. Der måtte jeg i princippet køre bil, men jeg følte, at jeg sejlede rundt. Det havde været dybt uansvarligt, hvis jeg havde siddet bag rattet.«

Da de fire ugers tørlægning gik i gang, oplevede Cecilie Hother endnu en udfordring.

Ved sociale arrangementer i de fire uger skulle alle deltagere takke nej til alkohol, og for den 44-årige tv-vært blev det konstant mødt med et spørgsmål: Hvorfor?

»Jeg skulle retfærdiggøre, hvorfor jeg sagde nej. De typiske spørgsmål var: 'Er du gravid? Er du på kur? Er du syg? Hvorfor?'« forklarer hun.

Flere gange blev Cecilie Hother faktisk opfordret til snyd af venner og måtte understrege over for dem, at hun deltog i programmet af en grund.

Sundhedsstyrelsen kom i september med nye anbefalinger til danskerne, når der skal indtages alkohol. Hvor den før var maks. 7 genstande for kvinder og 14 genstande for mænd om ugen, lyder anbefalingen nu på maks. 10 genstande på en uge og højst 4 på en aften.

Gennem eksperimentet fandt de fire kvinder også ud af, at de fysiologisk er bygget forskelligt – og selvom Cecilie Hother drak lige så meget som de andre, fandt hun ud af, at hendes krop bedre kan bearbejde alkoholen.

»Fysikken er sat anderledes sammen. Jeg kan tåle mere end for eksempel Anna, men jeg bliver meget træt.«

Cecilie Hother fortæller til B.T., at hun efter sin medvirken for halvandet år siden stadig den dag i dag holder fast i vaneændringerne. Hun blev gennem sin deltagelse mere bevidst om måden, hun drikker på.

»Når jeg endelig tager et glas, så er det god vin. Jeg ved, hvad konsekvenserne er. Derfor skal det virkelig også være det værd,« afslutter hun med et grin.

'Alkoholeksperimentet' kan ses tirsdag klokken 20 på TV 2.