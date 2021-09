Siden 2007 har tv-vært Camilla Nørgaard været på TV 2 Sport, men den tid er nu slut.

Fra 1. oktober skal hun nemlig være nyhedsvært på TV 2 News efter hele 14,5 år i sportens verden.

»Camilla er en stensikker vært, som med stor ro og autoritet kan formidle både det hurtige og det dybe. Hun er ganske enkelt en fremragende nyhedsvært, og hun kommer til at passe perfekt ind på det stærke hold af News-værter,« siger chefredaktør på TV 2 News, Ask Rostrup.

Camilla Nørgaard kommer ikke til at sætte sig helt grøn i nyhedsværtsstolen. Hun har siden august vikarieret lidt her og der på mediets nyhedskanal.

»Jeg har haft nogle fantastiske år på TV 2 Sport med nogle fantastiske mennesker, som jeg kommer til at savne. Men nogle gange skal man træffe store og svære beslutninger, og det her er én af dem,« siger hun og forklarer, at hun skifter, fordi der skulle ske noget nyt i hendes arbejdsliv.

Fordi hun allerede har været nogle arbejdsdage på TV 2 News, så kan hun også allerede fortælle, at hun er meget glad for sine nye kollegaer – og ikke mindst det høje tempo, der er på nyhedskanalen.

»Jeg er vild med tempoet og energien på News. Det er et stort ansvar selv at skulle bidrage til det, og jeg er meget taknemmelig for at blive vist den tillid. Nu glæder jeg mig til at blive endnu mere fortrolig med rollen som nyhedsvært.«

Hos TV 2 Sport har Camilla Nørgaard været reporter og vært under OL, Wimbledon, EM-fodbold og Danish Fight Night. Desuden har hun været vært på sportsnyhederne morgen, formiddag og aften.

Til sidst havde hun også en lang periode, hvor hun fulgte Caroline Wozniacki verden rundt under både Grand Slam-turneringer og sæsonfinaler.