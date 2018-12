En nyhedsudsendelse uden studieværter og uden tv-studie.

Sådan ser det nye koncept ud på den regionale tv-station i Hovedstadsområdet, TV 2 Lorry, der mandag relancerede sine nyhedsudsendelser. Og det har udløst vrede reaktioner fra adskillige seere.

’Hvordan kan det være, TV 2 Lorry ligner en 9. klasses-medieproduktion’, spørger Ludvig Frøkjær Thomsen på TV 2 Lorrys Facebook-side.

I de nye udsendelser er værtens præsentation af indslagene erstattet af en grafik på skærmen.

Utilfredse seere brokker sig over Tv 2 Lorrys nye koncept.

Det giver ifølge flere seere et rodet indtryk.

’Hvornår er i begyndt med jeres dogme tv/journalistik’ skriver Jens Beltofte og henviser til dogme-bølgen med håndholdt kamera.

’Der er mange måder at lukke lokal-tv på. Jeres nye setup er den helt sikre vej til seerflugt og lukning. Vildt amatøragtigt og ikke til at holde ud at se på’, skriver Therese Deleuran.

Netop seertallene har i mange år været et ømt punkt for TV 2 Lorry, der sender til omkring to millioner danskere, men som ifølge de seneste seertal fra Kantar Gallup kun ses af 143.000.

Morten Kjær Petersen, direktør for Lorry. Foto: Hordur Ingason

Hos TV 2 Lorry er man ikke overrasket over reaktionerne.

»Det er forventeligt med kritik. Det er en stor forandring, som kræver tilvænning fra os og fra seerne. Sådan er det med al forandring. Vi møder heldigvis også positive reaktioner,« siger direktør Morten Kjær Petersen.

Han forklarer, at det nye koncept uden studie er del af en bredere strategi.

»Vi vil gerne tættere på vores seere og være mere nuanceret i vores historier. Vi vil gerne gentænke måden at fortælle tv-historier på. Det mest synlige er så, at vi er taget ud i virkeligheden og forladt tv-studiet,« siger Morten Kjær Petersen.

Han fastholder, at tv-studiet er fortid. Det vil i fremtiden bilve udlejet til andre tv-produktioner.

»Hvorfor stå inde i et lydisoleret rum? Vi kan lige så godt tage ud og være en del af det. Vi har stadigvæk værterne. Nu er de bare rykket ud i virkeligheden.«

En af værterne, som har været på stationen siden sin praktiktid, Marco Houlind, har dog forladt skærmen i forbindelse med omlægningen. Han er nu redaktør på stationen.