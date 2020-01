TV 2 vil ikke udelukke, at man laver en tredje julekalender om Tinka.

'Tinka og Kongespillet' blev en kæmpe julekalender-succes for TV 2, der hver aften indtil den 24. december havde over en million danskere siddende klar foran fjernsynet.

Juleeventyret slog derudover ifølge TV 2 streamingrekord på TV2 Play, og med al hysteriet omkring for få producerede Tinka-huer var det generelt set ret tydeligt, at interessen var enorm.

Nu er spørgsmålet: Hvad skal der ske med Tinka?

I en brugerafstemning på bt.dk, hvor 11.816 deltog, svarede 68 procent, at de ikke kan få nok og vil have en ny 'Tinka'-julekalender.

Sådan har skuespillerne det også. Da B.T. mandag sender en besked rundt til 'Tinka'-holdet, lyder det først fra Hadi Ka-Koush, der spiller nissernes regelrytter, Skir:

»Jeg er altid klar på en ny 'Tinka'-sæson.«

Martin Bo Lindsten, der spiller menneskedrengen Lasses far, Mikkel, svarer ligeledes:

Martin Bo Lindsten som Lasses far, Mikkel. Foto: TV2 Vis mere Martin Bo Lindsten som Lasses far, Mikkel. Foto: TV2

»Jeg synes, at det kunne være alletiders med en 'Tinka 3', men det forudsætter, at der er en historie, som kan bære 24 afsnit, og som vi alle kan relatere til. Det ville være synd, hvis universet blev udvandet. Plus at der nok skulle produceres lidt flere nissehuser i tredje omgang.«

Peter Gantzler, der spiller den alvorlige nordnisse Aamund, er også klar:

»Hvis han/jeg kan bruges til noget fornuftigt, er jeg klar.«

Esben Dalgaard Andersen, der spiller den lidt tungnemme nisse Grot, er også mere end klar på en fortsættelse:

Esben Dalgaard som Grot. Foto: TV2 Vis mere Esben Dalgaard som Grot. Foto: TV2

»Nu sidder Grot jo med en femtedel stemme i parlamentet (reference til slutningen af 'Tinka og Kongespillet', red.), og her kan jeg godt afsløre, at han stemmer 'ja'! Det har entydigt været en kæmpe fornøjelse at producere denne julekalender. Jeg er vild med universet, stilen og karaktererne samt med julekalendere og god børneunderholdning generelt, så hvis min kalender tillader det, ville jeg sige ja uden at blinke.«

Josephine Højberg, der spiller hovedrollen som Tinka, er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s forespørgsel. Til gengæld drømmer hendes julekalender-'partner in crime', Albert Rosin Harson, der spiller Lasse, om en 'Tinka'-fortsættelse:

»Jeg vil bestemt gerne lave en 'Tinka 3', så jeg krydser fingre for, at TV 2 også synes, det er en god ide.«

Christian E. Christiansen, der var 'executive producer' på 'Tinka og Kongespillet' for TV 2, er naturligvis glad for, at de ramte plet med julekalenderen.

Ud over, at de fik lavet et magisk og julet eventyr med, hvad han kalder for en 'perlerække af elskelige karakterer', tror han, de blev en del af en bevægelse.

Peter Gantzler som Aamund. Foto: TV2 Vis mere Peter Gantzler som Aamund. Foto: TV2

»Julekalenderen bliver en slags modsvar på den ellers spredte tv-seening, som streaming har ført med sig. Vi elsker at dyrke de øjeblikke, hvor vi kan få en fælles god og hyggelig oplevelse i de ellers stressede juledage.«

Adspurgt, om TV 2 kunne finde på at lave en tredje 'Tinka'-julekalender, lyder svaret:

»'Tinkas Juleventyr' og 'Tinka og Kongespillet' er to selvstændige historier sat i samme univers med de samme karakterer, som kan ses hver for sig. Derfor anser vi også denne del af historien som afsluttet. Vi har dog mange nye spændende ting i udvikling, og man kan bestemt ikke udelukke, at der også kunne være andre Tinka-historier, men det er alt for tidligt at sige noget konkret om.«