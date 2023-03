Lyt til artiklen

Dar Salim og Jacob Riising er lige nu ved at føre kendte gennem militante strabadser på Bornholm i programmet 'Stjerner i trøjen'.

Men det nye kuld af deltagere har allerede fra start lidt flere udfordringer end deltagerne i de tidligere sæson.

Midt i optagelserne ved Dueodde, der startede tirsdag for de 12 nye kendte, kom snestormen nemlig til Danmark.

Dermed var der altså lige en ekstra udfordring for både produktionen og deltagerne.

Til B.T. fortæller Mé Foss Andersen, Executive Producer, Warner Bros. Discovery Danmark, at det er noget af det vildeste, de har været ude for under en produktion.

»Tirsdag starter optagelserne af den næste sæson af 'Stjerner i trøjen' i det vildeste vejr. Netop som rekrutterne ankommer til Dueodde og skal klæde om til uniform, oplever vi vejrforhold med 25 m/s, hagl og sne. Det er det vildeste, som holdet både foran og bag kameraet har oplevet.«

Hun kan dog berolige med, at alle har det godt, selvom det var en hård første dag.

»Deltagerne er rigtig seje og knokler igennem alle dagens øvelser udendørs trods de hårde vejrforhold. Rekrutterne har sovet godt i nat, og vi kan igen kende solskinsøen med skyfri himmel til dagens strabadser. Alle er meget glade og lykkelige over oplevelsen, og vi ser frem mod et brag af en sæson af 'Stjerner i trøjen',« lyder det.

Tirsdag fortalte Janni Ree til B.T., at hun var lidt bekymret for at skulle optage programmet i det vilde vejr.

»Jeg kan godt sige, at vejret ikke er med os, og jeg må indrømme, at jeg har lidt ondt i maven. Man ved jo ikke, hvad man går ind til,« lød det fra realitystjernen.

De kendte, der medvirker i 'Stjerner i trøjen', skal over en periode bo og arbejde på en kaserne på Bornholm, hvor de kan blive sendt hjem, hvis de ikke udfører opgaverne godt nok.

De deltagende i programmet er ud over Janni Ree: Jan Linnebjerg, Sofie Stougaard, Jonas Schmidt, Adam Ild Rohweder, Jackie Navarro, Gustav Andersen Salinas og Frederik Fetterlein.