Der er udbrudt krig hjemme i Morten Kjeldgaard og Frederik Hauns lejlighed i København.

En regulær seerkrig.

Mens danseren Morten Kjeldgaard deltager i TV 2s populære danseprogram 'Vild med dans', kan hans kæreste, ejendomsmægleren Frederik Haun, i øjeblikket ses i DRs guldæg 'Den store bagedyst'.

Men selvom de to programmer er rasende populære på hver deres kanal, så kan 'Vild med dans' ikke måle sig med bagekonkurrencens seertal.

Morten Kjeldgaard og Frederik Haun. Foto: Martin Sylvest

»Jeg prikker lidt til ham derhjemme,« indrømmer Frederik Haun, der pludselig er blevet meget interesseret i at tjekke seertal.

I sidste uge så 835.000 danskere 'Den Store Bagedyst' i fjernsynet og online lørdag aften, mens det kun var 702.000, der så 'Vild med dans', og 791.000 der så den efterfølgende afgørelse samme aften.

Ifølge Frederik Haun har Morten Kjeldgaard dog klynget sig til det lille håb om, at stillingen ville blive udlignet, når streaming-tallene blev lagt sammen med dem fra flow-tv.

Her må vi skuffe Morten Kjeldgaard. For det ændrer umiddelbart ingenting.

Frederik Haun fra 'Den store bagedyst' sammen med kæresten Morten Kjeldgaard, der deltager i 'Vild med dans' med svømmer Pernille Blume. Foto: Martin Sylvest

Efter programmernes respektive sendetidspunkter bliver det nemlig også opgjort, hvor mange der så dem på streaming i løbet af den efterfølgende uge. Og når disse tal lægge sammen, vinder 'Den store bagedyst' også stort.

I uge 40 så i alt 1.088.000 danskere andet afsnit af bageprogrammet, mens kun 795.000 så 'Vild med dans', og yderligere tusind tog afgørelsen med.

Ugen forinden, hvor 'Den store bagedyst' havde premiere, så 1.098.000 med, mens 802.000 så danseprogrammet hos konkurrenten, og kun 714.000 så afgørelsen.

Den interne krig er dog ikke større end, at Frederik Haun gerne hjælper sin kæreste og hans dansepartner, svømmeren Pernille Blume, med at klare sig godt i 'Vild med dans'.

»Vi danser egentlig aldrig sammen, for når der er 'Vild med dans', så har han travlt med at danse, og når der ikke er 'Vild med dans', så danser han med alle mulige andre end mig, Men hvis han skal øve et eller andet, så kan jeg godt agere Pernille Blume og blive kastet rundt,« smiler 'Den store Bagedyst'-deltageren.