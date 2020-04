Tv-vært Piers Morgan er en mand, der ofte skiller vandene. En mand, der ikke er bange for at gå til klingen.

Og det er nu blevet for meget for nogen. Ja, faktisk ret mange. Ofcom, der er briternes tilsynsmyndighed, hvad angår tv og radio, har nemlig modtaget over 4000 klager over værten. Alene i april.

Særlig er det to interviews med politiker Helen Whately, der har titlen 'Minister of State for Social Care' under Storbritanniens Department of Health and Social Care, der har fået folk op i det røde felt. Det skriver BBC.

Det første interview foregik 15. april. Her stillede Piers Morgan sig kritisk til, at politikeren ikke umiddelbart ville svare på spørgsmål om, hvor mange ældre på plejehjem der havde mistet livet til coronavirus, hvorfor politikere blev testet, når sundhedspersonale ikke gjorde og hvor mange sundhedsmedarbejdere, der var døde under corona-krisen.

I den forbindelse beskyldte Helen Whately tv-værten for at 'råbe af hende og ikke give hende mulighed for at besvare spørgsmålene'. Faktisk 'forsøgte han bare at score nogle billige point', lød kritiken fra politikeren.

Alligevel indvilligede hun en uge senere at deltage i endnu et interview med den berygtede vært. Her beskyldte Piers Morgan hende for at vildlede befolkningen, og han udbad sig endnu engang svar på spørgsmålet om antallet af døde på plejehjem.

»Du kommer tilbage i programmet ('Good Morning Britain, red.) efter det, som, mange mente, var en togulykke af et interview i sidste uge, fordi du dengang ikke kendte tallene - og du kender dem stadig ikke,« lød det skarpt fra tv-værten i programmet 22. april.

Som svar til det kaldte politikeren ham 'urimelig' og uddybede, at problemet var, at han ikke ville lade hende svare på spørgsmålene. Og mange har vist sig at være enige med politikeren.

Ofcom har modtaget 1981 klager over første interview og 1246 over det næste. Dertil kommer omtrent 600 klager over et interview, som Piers Morgan foretog med sundhedsminister Matt Hancock 16. april og sammenlagt 266 klager omhandlende syv andre interviews med nøglepolitikere.

Og med så mange klager i indbakken har tilsynsmyndigheden naturligvis set sig nødsaget til at tage stilling til Piers Morgan og hans interviewstil. En stil, som Ofcom da anerkender er 'aggressiv', men:

'Hans gæster fik tilstrækkelig mulighed for at fremføre deres pointer og imødekomme tv-værtens kritik. Efter Ofcoms vurdering - og i tråd med ytringsfriheden - er det klart i offentlighedens interesse, at tv-stationer skal stille dem, der træffer politiske beslutninger, til regnskab. Især under en større national krise som corona-pandemien,' lyder det i en erklæring.

På Twitter udtrykker Piers Morgan tilfredshed med afgørelsen, og han takker også for den støtte, han har fået undervejs. For det er absolut ikke alle, der er fløjet op af sofaen i ren og skær vrede over tv-værten.

Efter Piers Morgan 22. april blev bekendt med, at adskillige have klaget over ham til Ofcom, bad han folk, der faktisk kunne lide hans offensive tilgang til politikerne, om at sende ros i tilsynsmyndighedens retning.

Det betød dog, at Ofcom, der i forvejen havde rigelig af Piers Morgan-relaterede henvendelser at tage stilling til, pludseligt kom på overarbejde. På Twitter henvendte myndigheden sig derfor direkte til tv-værten med en forespørgsel:

'Kære Piers. Vi er normalvis glade for, at du holder os travlt beskæftigede - blinkesmiley - men lige nu kæmper vi med at følge med, fordi du bad dine tilhængere om at kontakte os.'

'Det betyder, at vi ikke har mulighed for at hjælpe de mennesker, der har mest brug for os - heriblandt de sårbare og ældre. Så vil du venligst hjælpe os og lade være med at nævne os igen? Enhver hjælp er værdsat. Tak.'