Han bankede Blachman, men Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald var i første omgang for stor en mundfuld.

Efter en velfortjent lang sommerpause vendte Phillip Faber tilbage i fredags med 'Fællessang' på DR1.

Phillip Faber fik sit helt store folkelige gennembrud i foråret, da han trådte til med fællesskabs-stemning under den første corona-nedlukning og blandt andet overgik 'X Factor' i seertal.

Fredag skulle 'Vild med dans' så besejres, men denne gang lykkedes missionen ikke.

Mads Steffensen og Phillip Faber. Foto: DR Vis mere Mads Steffensen og Phillip Faber. Foto: DR

Efterårets udgave af 'Vild med dans' har allerede kørt siden begyndelsen af oktober, og måske derfor havde programmet et gunstigt forspring.

Der var tæt løb, men ifølge Gallups første måling (De tidsforskudte streaming-tal kommer først i næste uge) 'vandt' 'Vild med dans' første direkte dyst med 122.000 seere.

Ifølge Gallup så 889.000 danskere 'Vild med dans' på TV 2 fredag aften, mens 767.000 samtidig så 'Fællessang' på DR1. 'Vild med dans' blev afholdt i en særlig 'Knæk cancer'-udgave, så om det var muligheden for at vinde en bil, der gjorde udslaget, kan man kun gætte på.

På TV 2 er der selvfølgelig god stemning.

Hvad skal du se på fredag?

Underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech skriver i en mail til B.T.:

»Vi er selvfølgelig glade for, at så mange danskere så 'Vild med dans' på TV 2 fredag aften. Vi havde i fredags den største tv-dag i Danmark i mere end et halvt år, og det er en stor og opmuntrende præstation. Samlet set formåede public service-fyrtårnene TV 2, DR1 og TV 2 News fredag at skabe deres største tv-dag i Danmark siden 17. marts 2020, hvor et pressemøde og en corona-opfordring fra dronning Margrethe gav et skyhøjt tv-forbrug.«

Han tilføjer:

»Som jeg havde forventet, viser seertallene, at der er plads til både 'Vild med dans' og 'Fællessang' fredag aften, og selv om tallene endnu ikke er endeligt opgjort, kan vi være meget glade og tilfredse over fredagens seertal.«

Hilda Heick i en slowfox i årets 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Hilda Heick i en slowfox i årets 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

Hos DR forholder man sig lidt anderledes til seertallene.

Programchef Anna Garlich forklarer, at de ser på det eksakte tidsrum 20.08-20.58 hvor 'Vild med dans' og 'Fællessang' ligger præcis over for hinanden (Der er som bekendt en reklameblok på TV 2 først), hvor forskellen er lidt mindre.

I det tidsrum så 767.000 'Fællessang', mens 793.000 så 'Vild med dans', og selv om det altså stadig giver en sejr til TV 2, er DR's programchef tilfreds:

»Det var især børnene, der så 'Fællessang' frem for 'Vild med dans'. En målgruppe, der er særdeles interessant for DR. Desuden er vi ret glade for kvalitetsvurdering af 'Fællessang – hver for sig', som fik 4,4, mens 'Vild med dans' fik en kvalitetsvurdering på 4,1.«

Hun mener, at seertallet viser, at fællessang-konceptet har rodfæstet sig.

»Vi er glade for, at det folder sig ud på DR, og at vi kan skabe en ramme for, at danskerne kan mærke følelsen af fællesskab og håb,« skriver hun og tilføjer:

»Timingen af premieren på 'Fællessang' har ligeledes været præcist, nemlig på dagen, hvor statsministeren indfører nye retningslinjer for, hvordan vi kan være sammen, og hvor mange vi kan være sammen. Det betyder, at vi får endnu mere brug for et fællesskab som 'Fællessang – hver for sig'.«

'Vild med dans'-finalen afholdes i år 19. december. 'Fællessang' sendes til og med 18. december.