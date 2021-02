Tv-kokken fra bl.a. ‘Fem fede kokke’ er blevet far for anden gang.

Tre er blevet til fire hjemme hos tv-kokken Casper Sobczyk. Han er nemlig blevet far for anden gang til endnu en lille pige med konen Heidi Stuhr Sobczyk.

Datteren, der har fået navnet Frederikke, kom til verden på Nordsjællands Hospital tirsdag d. 16. februar kl. 10.55 og havde en kampvægt på 3450 gram og var 52 cm lang.

»Det er så skønt, Frederikke er allerede fars pige. Hun er helt perfekt, og der er masser af lyd på hende, ligesom sin far,« fortæller den stolte tv-kok med et grin.

Tv-kok Casper Sobczyk og hans lille Frederikke. Foto: Privat

Casper og Heidi har været sammen i ti år og har i forvejen den 3-årige datter Josefine sammen, og for tiden nyder familien at lære lille Frederikke at kende hjemme i privaten i Kokkedal.

Lynfødsel

Frederikke er nu et par dage gammel, og hun kunne ikke vente med at komme frem i livet.

»Det var en lynfødsel, og mor har det skønt. Det tog 45 minutter, fra vi kom ind på fødestuen, så lå Frederikke i vores hænder,« forklarer Casper.

»Josefine tog tre døgn. Så jeg havde på forhånd sagt til Heidi, at jeg ønsker mig, hun er sund og rask, og så må det gerne gå hurtigt denne gang. Og det skal jeg sateme love for, det gik,« griner kokken.

Foto: Privat

Stolt storesøster

Også den nyudklækkede storesøster glæder sig over familieforøgelsen.

»Josefine er så stolt over sin nye rolle. Hun mener selv, hun hedder Josefine storesøster 3 år Sobczyk,« forklarer Casper med et grin.

Casper Sobczyk er kendt som kok fra tv-programmerne ‘Go’ morgen Danmark, ‘Fem fede kokke’ og seneste ‘Danmarks lækreste gris’. Derudover er han til daglig køkkenchef på restaurant Capa, og så gik han verden rundt, da han opfandt den såkaldte smørbøf, der går ud på at lade bøffen modne pakket ind i smør.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk