Nedturen vil ingen ende tage for den ellers så populære tv-vært Ellen Degeneres.

Således har australske Channel 9 nu besluttet at fjerne 'The Ellen Degeneres Show' fra sendeplanen og i stedet smide 'Desperate Housewives' ind.

I hvert fald for en stund.

Det skriver News.com.au, som har talt med kanalens talsperson. Pågældende understreger dog også, at intet er afgjort endnu.

Hidtil har kanalen sendt genudsendelser af talkshowet med tv-værten hver dag ved middagstid.

Til september kommer en ny sæson – den 18. af slagsen – og lige nu er man ved at finde ud af, om denne vil blive en del af Channel 9's repertoire, fortæller talspersonen.

Det hele afhænger af den interne undersøgelse, som Warner Media, der producerer programmet, har indledt.

Undersøgelsen er sat i værk på baggrund af de beskyldninger om mobning, chikane og racisme, som den seneste tid har været rettet mod Ellen Degeneres og hendes producere.

Således valgte 11 nuværende og tidligere medarbejdere på showet i juli at gå sammen om at italesætte dét, som de betegner som et giftigt arbejdsmiljø.

Siden er flere stået frem med anklager mod showet og den 62-årige vært.

Eksempelvis har en tidligere ansat påstået, at det var forbudt at se Ellen Degeneres direkte i øjnene, ligesom det angiveligt heller ikke var tilladt at tale til hende.

Selv afviser tv-værten at have haft kendskab til den »sindssyge regel«, ligesom hun på et videomøde har undskyldt overfor medarbejderne.

Forklaring og undskyldning til trods er sagen om fjendtligt arbejdsmiljø endnu ikke et lukket kapitel hos produktionsselskabet Warner Media.

Foreløbig er tre topproducere blevet fyret på baggrund af den interne undersøgelse. Det er da også netop dem i producerstolen, der har fået den hårdeste kritik med på vejen.

Hvorvidt der er flere fyringer på vej – og hvorvidt det bliver muligt for talkshowet at overleve efter den overvældende kritik – vil tiden vise.

Hos Channel 9 ser man da også netop tiden an.

»Nine (tv-netværket, der ejer Channel 9, red.) har endnu ikke givet programmet dødsstødet. Vi har vist genudsendelser, hvilket vi vil fortsætte med på en anden kanal. Lige nu diskuterer vi, hvad der skal ske med den kommende sæson,« lyder det fra den føromtalte talsperson.