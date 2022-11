Lyt til artiklen

DR snublede katastrofalt, da valget skulle dækkes tirsdag aften.

Her havde tv-kanalen meget af aftenen og natten en noget anderledes prognose for, hvordan stemmerne skulle fordeles til partierne, end TV 2 havde.

Og efter forvirrede seere zappede rundt mellem kanalerne for at finde ud af, om der mon kom en forklaring på, hvorfor prognoserne så forskellige ud, kunne DR onsdag morgen fortælle, at det var deres tal, den var gal med.

DR forklarede, at det var en særlig matematisk regel, der gjorde, at Socialdemokratiet blev underestimeret med ét mandat.

Og den fejl gør udslaget, når det kommer til, hvilken kanal der leverede den bedste valgdækning til danskerne.

Det siger tv-ekspert Keld Reinicke , der anerkendes som en af Danmarks mest erfarne tv-folk med over 25 års erfaring i branchen og flere chefstillinger hos TV 2 og DR, til B.T.

»Vi kan ikke se bort fra den fejl. Det er jo ligesom med en fodboldkamp, du kan ikke vise, at den står 3-1, hvis den ikke gør. Der er bare nogle fundementalte ting, der skal være i orden.«

Han mener, at det er ærgerligt, at DR ikke havde styr på tallene, fordi ellers var deres levering af valgresultater eminent.

»De kunne have vundet det hele, men det er en ærgerlig fejl. Jeg kan ikke huske, at jeg har set sådan noget før, og hvis jeg var DR, ville jeg gøre meget ud af at fortælle præcist, hvad der gik galt.«

DR havde ikke helt styr på resultaterne til valgnatten. Foto: Nils Meilvang

Specielt adskiller DR sig fra TV 2 med et specifikt greb.

»DR brugte flere eksperter, der ikke også var værter. Og det gav bare en større folkelighed til DRs formidling, det kunne godt handle lidt for meget om værterne hos TV 2,« mener Keld Reinicke.

Hos TV 2 havde man valgt at køre med fire profiler fra kanalen, der sad og guidede seerne igennem.

Det var Ask Rostrup, Troels Mylenberg, Cecilie Beck og Hans Redder, der analyserede resultaterne i studiet, og derudover havde TV 2 også flere reportere at stille om til.

DR havde værterne Johannes Langkilde og Stephanie Surrugue fast i studiet og stilte derudover også om til reportere i marken samt eksperter.

Men når alt kommer til alt, var det ødelæggende for dækningen, at man havde en forkert prognose.

»Prognosen er jo derfor, man ser de her dækninger. Så det er klart, at det er TV 2, der vinder som dem, der havde den bedste dækning.«