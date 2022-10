Lyt til artiklen

Castingen i 'Gift ved første blik' er endnu en gang gået skævt.

Selvom vi stadig før sæsonafslutningen mangler at få svar på, hvor mange par der forbliver sammen, har det igennem de syv foregående afsnit været tydeligt, at DR igen grundlæggende har ramt ved siden af med fem par, der har svært ved at finde hinanden.

»De har simpelthen sat nogen sammen, som har været alt for forskellige,« lyder det fra Elisa Lykke, der igennem tiden har castet medvirkende til en lang række danske tv-programmer.

»De har tidligere været dygtige til det, og der er jo succeshistorier med par, der forblev gift, fik børn og flyttede til New York, men i år er det som om, at det, som eksperterne havde forventet ville gå godt, er gået galt,« lyder det videre fra Elisa Lykke og tilføjer, at det i tilfældet Steen og Mette dog virker spøjst, at man har matchet en veganer med en, der elsker kød.

Elisa Lykke tænker dog, at alt er gjort i den bedste mening.

Hun fortæller, at det er svært at caste til et sårbart program som 'Gift ved første blik', hvor deltagerne ikke går efter at blive kendte, men oprigtig leder efter kærligheden.

»Jeg synes ofte, at et cast afspejler en samtid, og det her afspejler jo også, at vi generelt har et problem i Danmark med dating og kærlighed,« forklarer Elisa Lykke og tilføjer, at hovedproblemet har været, at det simpelthen ikke har slået gnister imellem deltagerne.

»Kærlighed er blevet sværere. Særligt efter Tinder-generationen er kommet til, er vi blevet afhængige af gnisten og den kemi, som alle snakker om. Det hele skal mærkes hurtigt, og derfor tror jeg, at det er sværere at sætte nogen sammen, som har den der risikovillighed, som det er at være med i 'Gift ved første blik',« tilføjer hun.

Malene Weybøll, der er vært på realitypodcasten 'Reality Tjek' og tidligere har fundet deltagere til flere realityprogrammer, kritiserede for nylig DR for bevidst at sætte folk sammen i 'Gift ved første blik' med for mange lig i lasten for at skabe drama.

Den kritik køber Elisa Lykke ikke og påpeger, at vi alle bærer rundt på ar og en forhistorie.

»Det er heller ikke det, man caster efter. Jeg tror, eksperterne har tænkt, at alle er rummelige og åbne for at møde et menneske, som ikke nødvendigvis er en klon af sig selv, og så er det bare ikke lykkedes.«

DR har allerede annonceret en ny niende sæson af 'Gift ved første blik'.

Elisa Lykke tænker, at man til næste år skal kigge lidt mere på sammensætningen af parrene, vælge nogen, der er lidt yngre, og som har været knap så meget igennem for inden.

»Men jeg ville synes, at det var svært, fordi man har lavet en sæson, hvor intet er lykkedes. Som caster tænker jeg også på, om de har haft nok at vælge imellem? Det kan jo også spille ind – men måske har det i år bare vist noget om vores samtid,« slutter hun.

Torsdag aften kan du se, hvor mange af årets par der vælger at blive sammen.

