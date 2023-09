»Vi har kastet håndklædet i ringen,« lyder det slukøret fra Sara Kristensen i det seneste afsnit af 'Gift ved første blik'.

Her måtte Sara og Nicklas Nissen erkende, at de to ikke kunne bo sammen længere.

Og selvom Nicklas virkede til at tænke, at det hele nok bare var lidt midlertidigt, og at han da nok skulle komme tilbage til Sarahs hjem, så var tonen anderledes hos Sarah Kristensen.

Hun synes nemlig, at han skulle tage alle sine ting med – og ikke engang granolaen kunne få lov til at blive i hjemmet.

Til B.T. fortæller Sara Kristensen, hvorfor hun ikke længere mente, at de to kunne bo sammen.

»Vi havde en alvorssnak efter en dag, hvor vi var gået skævt af hinanden – og vi tænkte, at vi var nødt til at gøre noget anderledes, end vi havde gjort hidtil. Derfor kom den mulighed op, at vi kunne bo hver for sig for at tage ‘hverdagspresset’ af relationen og koncentrere os om at gøre nogle ting sammen i stedet.«

Forstod du, at Nicklas egentlig var ked af, at han skulle tage alle sine ting med, da han forlod lejligheden, som vi ser i afsnittet?

»Sådan som jeg forstod og oplevede ham, så virkede han ikke ked af den del – jeg tænker mere at han – og jeg også – i virkeligheden var ærgerlige over, at vi var nødt til at tage det tiltag at bo hver for sig i det hele taget.«

Hvorfor var det vigtigt, at alt blev taget med fra lejligheden?

»For mit vedkommende så handlede det om både at have ‘rene’ linjer – og at vi nu startede fra et andet udgangspunkt, men lige dér havde jeg også brug for, at mit eget hjem for mig selv for en stund.«

Nicklas kunne ikke helt forstå, hvorfor alt skulle med, fortæller han til B.T.

»Jeg havde svært ved at forstå det i starten, mest fordi jeg nok er mere laissez faire med mit hjem end hun er. Det var det min kone havde brug for, så jeg var med på den. Hun var dog ikke hård på nogen måde.«

Synes du, det var fair, at Sara mente, du skulle tage alt med dig?

»Jeg synes det, er helt fair. Man skal også tænke på at jeg var 'gæst' hos Sara. Jeg invaderer hendes hjem og laver rod i hendes dagligdag. Så er det svært at puste ud og få overskud. Så selvfølgelig skulle jeg tage alle mine ting med, så hun kunne få luft.«

Det blev kort, at Nicklas slog sine folder hos Sarah. Foto: DR

I afsnittet ser man Nicklas reflektere over beslutningen.

»Hvis det kræves, at vi dater på afstand, så er det det, vi gør,« fortæller Nicklas om at få et bedre samarbejde med Sara om deres forhold.

Og Nicklas fortæller da også, at han havde det svært, da han forlader Saras lejlighed.

»Da jeg forlader lejligheden, er jeg ret vemodig, men det er en følelse, jeg tror, jeg delte med Sara. En kæmpe følelse af 'hvorfor kan vi ikke få det til at fungere?'.«

Men der var for Sara ikke noget, parret kunne have gjort på daværende tidspunkt for, at de kunne fortsætte med at bo sammen.

»Jeg tror ikke, at vi på det tidspunkt kunne have gjort så meget anderledes. Vi havde prøvet alt efter kunstens regler med flere lange, konstruktive snakke, lave ting sammen i hjemmet, finde hinanden i rutinerne osv. Men det bar ikke frugt på et presset grundlag, så jeg tænker, det var den rette løsning for os begge at prøve det af.«

Derfor var hun da også træt og havde svært ved helt at se, hvordan de to skulle finde hinanden.

»Jeg var glad for at vi havde taget en beslutning sammen om at gøre noget andet – noget som vi troede på kunne fungere for os. Og det gav mig en optimisme. Men det er klart, at jeg også var træt, og vi havde på det tidspunkt kæmpet så meget for ægte at finde hinanden og løse de ting, der var imellem os, så jeg var også presset på overskud.«

Nicklas havde efter udflytningen stadig lyst til at udforske relationen til Sara.

»Jeg var fuldt opsat på at færdiggøre eksperimentet, jeg vidste at der var noget jeg skulle lære fra hele denne oplevelse. Jeg havde en følelse af, at jeg ville forstå Sara, jeg ville forstå, hvorfor hun var matchet med mig, selvom det var rigtig hårdt.«

