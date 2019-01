X Factor-fans kan ånde lettet op. TV 2’s udgave er en tro kopi af DR’s, Blachman er stadig Blachman, og Danmark er fortsat fyldt med håbløse sangere. Så mangler vi bare lidt intern kamp på dommerholdet.

Efter 11 sæsoner i DR Byen købte TV 2 sidste år rettighederne til Danmarks største talentshow, og man kunne i første omgang frygte, at de ville formøble en sikker succes til et anonymt, alt for poleret familien Danmark-program.

TV 2 har heldigvis valgt at spille sikkert og kører, at dømme efter første auditionprogram, videre efter samme formel som DR.

Hovednavnet er selvfølgelig Thomas Blachman, der i første program på ægte Blachmansk erklærer, at ’det handler om dommerne’.

X Factor. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere X Factor. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

Han nåede ikke nye højder hvad angår storladne enetaler, men en lille opsang til talent-nivaeuet i Odense nåede han da at få med – og den berygtede dommer skal da også have lov til at varme ordentligt op, før liveshowene begynder til foråret.

TV 2 kunne have valgt at pille alle de elendige sangere ud og gøre X Factor mere sobert, men for underholdningens skyld spillede de også her sikkert og kørte især de første tyve minutter af med ene af håbløse sanger efter den anden. Så kan det næsten ikke gå galt.

Lidt kedeligt er det igen-igen altid de små unge piger med guitar, der får dommerne til at smile mest. Vi ved jo alle sammen godt, at X Factor ikke skaber store stjerner, så det kunne være sjovt, hvis talentposen bare blev rystet en lille smule.

Der var i første auditionprogram også måske lidt for god stemning dommerne imellem. De skal ikke kradse øjnene ud på hinanden, men hvad er X Factor uden en eller anden form for dommerfight?

Ankerstjerne virker dog til at være en mand med klare, skarpe holdninger, så mon ikke han i løbet af sæsonen alligevel kommer til at give Blachman verbal kamp til stregen?

TV 2 har med deres udgave af X Factor ikke genopfundet nogen tallerken.

Havde de satset og lavet programmet radikalt om, ville det enten falde til jorden eller blive en kæmpe succes. Nu fortsætter de, som vi kender det, og så er det svært at tabe kæben af begejstring.

Men det er stadig god underholdning.

