I al stilhed har TV 2 udfaset deres ikoniske Zulu-maskot, så de sociale medier efterhånden er støvsuget for den afrikanske stammekriger, ligesom han heller ikke længere markerer slutningen på en reklameblok med sit trommespil, hoppen op og ned og 'Zulu'-råb.

I stedet bruger man fire bolde med hver sit bogstav, der tilsammen danner kanalens navn.

»Der var nogle af de måder, hvorpå vi brugte Zulu-krigere, der føltes uddateret. Derfor havde vi allerede inden 'Black Lives Matter' nedtonet trommer, stammedans og den slags – men hvis vi ikke allerede havde gjort det, så havde vi helt sikkert gjort det nu. Vi har bare været på forkant.«

Sådan siger TV 2 Zulus kanalchef, Sune Roland, mens efterdønningerne af amerikanske George Floyds død fortsat sender små skvulp til Danmark.

Hvorfor lige 'ZULU'? TV 2 Zulu blev lanceret i 2000 som den første TV 2-kanal ud over hovedkanalen. Den havde de unge seere som målgruppe, og man ønskede at være frisk og skille sig ud fra andre kanaler, der valgte navne som 'plus' og 'news', fortæller Sune Roland. Derfor søgte man inspiration i det fonetiske alfabet, der anvendes inden for radiokommunikation, og hvor hvert bogstav har et 'navn' for at undgå misforståelser. Her nåede TV 2 at hente z for Zulu og c for Charlie, indtil man gik væk fra den idé igen.

Da den sorte amerikaner i maj blev dræbt under en voldelig anholdelse i Minneapolis, startede det øjeblikkeligt en bevægelse, der siden har sat fokus på racemæssig ulighed og hverdagsracisme over hele verden.

Herhjemme skabte Hansen Is for nylig overskrifter ved at fjerne ordet 'eskimo' fra deres flødeis med solbær-kerne, da ordet kan virke stødende på grønlændere, som i stedet foretrækker deres eget navn 'inuit'.

Senest har en dansk antropolog foreslået Haribo at udskifte lakridserne i Skipper Mix-posen, så de ikke længere er formet som karikerede ansigter af forskellig etnicitet.

Imens har man på TV 2 Zulu fulgt udviklingen nøje og overvejet sit eget navn, som deles med et folkeslag fra Sydafrika, og maskotten, som forestiller det oprindelige Zulu-folk i krigsuniform, fortæller kanalchef Sune Roland.

En gruppe mænd iført den traditionelle zulu-krigsuniform under en rituel stammedans ved Nelson Mandelas begravelse i 2013. Zulufolket bærer kun traditionelle klædedragter ved store begivenheder. Foto: IAN LANGSDON Vis mere En gruppe mænd iført den traditionelle zulu-krigsuniform under en rituel stammedans ved Nelson Mandelas begravelse i 2013. Zulufolket bærer kun traditionelle klædedragter ved store begivenheder. Foto: IAN LANGSDON

»Vores seere er 15 til 40 år, som måske er den målgruppe, der er allermest woke, for at bruge et lidt belastet ord. De er meget bevidste om den slags ting, så derfor har vi haft flere grundige snakke den senere tid. En af de vigtigste værdier for os i Zulu-brandet er, at vi er kærlige og respektfulde. Vi kigger for eksempel hele tiden på vores programmer og film for at sikre os, at det passer i tiden, og at der ikke er noget, vi ikke kan sende længere,« siger han.

Og efter 20 år på de danske tv-skærme har den primitive, afrikanske Zulu-kriger altså nået pensionsalderen. Næsten.

»Krigeren blev valgt som et symbol på styrke og power, på at turde være anderledes og skille sig ud. Derfor har vi heller ikke tænkt os at droppe Zulu-krigeren fuldstændigt. Han vil stadig optræde ved Zulu Awards, hvor han netop bliver symbol på nogen, der har gjort det rigtig godt. Zulu-krigeren er en hyldest mere end noget andet, og vi synes ikke, han fornærmer eller udstiller nogen stereotyper. Men hvis vi får klager fra nogen, der føler sig misrepræsenteret, så vil vi naturligvis kigge på, om der er sagligt belæg for, at vi bør gøre noget andet.«

Zulu-krigeren bliver fortsat brugt ved det årlige awardshow Zulu Awards, hvor han ifølge kanalchefen har sin berettigelse ved at signalere 'styrke og at turde skille sig ud'. Her holdes han af vinderne af årets tv-serie 2015, 'Sjit Happens'. Foto: ERIK REFNER Vis mere Zulu-krigeren bliver fortsat brugt ved det årlige awardshow Zulu Awards, hvor han ifølge kanalchefen har sin berettigelse ved at signalere 'styrke og at turde skille sig ud'. Her holdes han af vinderne af årets tv-serie 2015, 'Sjit Happens'. Foto: ERIK REFNER

Sune Roland understreger dog, at kanalen ikke har modtaget klager, men selv har besluttet at udfase Zulu-krigeren.

Så heldig var man dog ikke i 2000, da kanalen gik i luften. Dengang skrev den daværende sydafrikanske ambassadør i Danmark, Themba M.N. Kubheka, der selv var af Zulu-oprindelse, i et debatindlæg i Berlingske, at brugen af maskotten var ufølsom, da den fastholdt en forældet forestilling om Zulu-folket som primitive, aggressive og krigeriske. En forestilling, det hvide styre gjorde meget for at fastholde under apartheidtiden, forklarede han.

TV 2 Zulus daværende chefer havde, ifølge den 20 år gamle artikel 'svært ved at styre latteren' og syntes, kritikken var 'langt ude'.

Men i dag ville man se anderledes på det, siger den nuværende kanalchef, da han bliver gjort bekendt med den gamle artikel.

»Reaktionen har nok været kendetegnende for hele vores samfund, og der er vi heldigvis et helt andet sted i dag,« siger Sune Roland.

Bliver du stødt af Zulu-krigeren?

For eksempel har TV 2 Zulu også for flere år siden besluttet at droppe nogle ellers populære tv-spot med den stereotype afrikanske karakter Epo, som du kan se i videoen herunder.

»Vi brugte ham flittigt i Zulu Sommerbio, men det har vi heldigvis også nedtonet for nogle år siden. Den var bestemt ikke gået i dag. På den måde ændrer tiden sig hele tiden, og det er vigtigt for os, at vi følger med,« siger Sune Roland.