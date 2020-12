En stort anlagt 'Harry Potter'-inspireret juleføljeton blev skrinlagt, og en 'Juleønsket 2' nåede aldrig at blive til noget, før det var for sent.

Men 20 år efter den sidste af i alt fire julekalender-succeser om nissen Pyrus, drømmer TV 2 fortsat om igen at lave en juleklassiker, der kan leve i flere år, oplyser TV 2's fiktionschef, Katrine Vogelsang, der ikke afviser at puste nyt liv i nissepigen Tinka som et led i den drøm.

Der var ikke sparet på ambitionerne, da TV 2 i 2014 indledte et større arbejde med Zentropa, der skulle resultere i tre sæsoner af juleeventyr-serien 'Nisseakademiet', som efter planen skulle vises i 2017, 2019 og 2021.

»Her har vi skelet til Pyrus, der foruden at være en helt fantastisk juleklassiker har været et univers, man kan vende tilbage til flere år i træk, og som er referenceramme for flere generationer af børn. Det giver en sammenhængskraft og et fællesskab,« lød det dengang fra Katrine Vogelsang, som tilføjede, at 'Nisseakademiet' var inspireret af 'Harry Potter'-succesen og ville udspille sig på en magisk kostskole.

TV 2's julekalender 'Alletiders jul' fra 1994 er blevet sendt flere gange. Her ses nisserne Pyrus, Jan Linnebjerg, og Gyldengrød, Paul Hüttel, samt Karen Gardelli som Freja.

Mindre end et år senere valgte tv-stationen dog at droppe det ambitiøse projekt, da parterne ikke var enige om, hvor projektet skulle bevæge sig hen.

Hvor TV 2 drømte om et et hyggeligt samlingspunkt for familien, trak Zentropa – ifølge fiktionschefen – 'Harry Potter'-projektet mod et tungere 'Ringenes herre'-univers, som TV 2 ikke brændte lige så meget for.

Men – lød det i samme ombæring – man var netop i gang med at klippe årets nye julekalender 'Juleønsket', som muligvis kunne blive til en kalender over flere sæsoner og således blive et bud på Pyrus' arvtager.

I år genudsender TV 2 den fem år gamle julekalender, så hvordan går det med de drømme?

»Det går ikke så godt med dem. Det er for lang tid siden,« siger Katrine Vogelsang til B.T.

TV 2 genudsender i år 'Juleønsket' fra 2015.

Den første Pyrus-julekalender, 'Alletiders jul', havde premiere i 1994 og er blevet genudsendt flere gange siden.

Og selv om det kan virke besynderligt, at rollen som den unge, rebelske drillenisse Pyrus blev spillet af en dengang 34-årig Jan Linnebjerg, som nok var på vippen til egentlig at kunne bære omvendt nissehue-kasket og te sig som en uregerlig teenager, så kan netop hans fremskredne alder være en af nøglerne til den seriesucces, som 'Juleønsket' ikke fik.

»Helt lavpraktisk er vores hovedkarakterer, som er børn i 'Juleønsket', nærmest blevet voksne på fem år. Vil man lave flere, er man nødt til at være effektiv og lave dem tæt efter hinanden. Så 'Juleønsket' kommer ikke tilbage,« siger Katrine Vogelsang.

Olivia Hillingsø, der som 13-årig spillede hovedrollen Julie i 'Juleønsket', er nemlig blevet 18 år i mellemtiden og har derfor ændret sig noget mere, end 34-årige Jan Linnebjerg gjorde i de seks år, der gik fra første 'Pyrus'-julekalender, og til han som 40-årig indspillede den sidste, 'Pyrus i alletiders eventyr'.

Håber du, der bliver lavet en 'Tinka 3'?

»'Juleønsket' har heller ikke haft en indbygget mulighed for flere. Pigen Julie har et konkret ønske, som kan opfyldes i løbet af en sæson, mens Pyrus' nysgerrige nissesind bliver ved med at skabe nye udfordringer og rejser,« siger Katrine Vogelsang og tilføjer om sidste års TV 2-julekalender, 'Tinka og kongespillet':

»Og Tinkas udfordring ved at være halvt menneske og dermed anderledes er en motor, der ikke er udtømt for dramatiske muligheder.«

Fiktionschefen kan derfor ikke udelukke, at der kommer flere julekalendere med nissepigen Tinka, som godt nok fandt frem til sit ophav i 'Tinkas juleeventyr' fra 2017 og blev dronning i 'Tinka og kongespillet' sidste år, men som fortsat har svært ved at finde sin plads i både nissernes rige og menneskenes verden, da hun er halvt af begge dele.

Grot, Birk, Falke og Tinka i 'Tinka og Kongespillet', som er to'eren i serien om Tinka, der er halvt nisse og halvt menneske.

»Vi kigger på mulighederne for at lave mere Tinka. Vi har ikke lagt universet ned, men ideen bag skal være mindst lige så god som de to første.«

Til gengæld regner TV 2 ikke med, at der vil blive lavet nye versioner af de populære julekalendere om Pyrus.

Han er en klassiker, der skal have lov at stå for sig selv, lyder det.