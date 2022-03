TV 2 har oprettet et korrespondentkontor i Polens hovedstad Warszawa.

Her har man sendt stationens nyhedsvært Poul Erik Skammelsen ned for snarest muligt at begynde sit nye arbejde som korrespondent, oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Bevæggrunden for at oprette det nye korrespondentkontor i Warszawa er, at Polen er »i centrum for udviklingen i forholdet mellem de europæiske lande på begge sider af det tidligere jerntæppe« og har taget imod størstedelen af ukrainske flygtninge, siden Rusland startede sin aggressive invasion af Ukraine for en måned siden.

Dermed mener man, at den polske hovedstad er et godt sted at kunne styrke dækningen af krigen i Ukraine og den tilspændte situation i Østeuropa fra.

Poul Erik Skammelsen skifter dermed for en stund TV 2s nyhedsstudie i Odense ud med det nyoprettede korrespondentkontor i Warszawa.

I pressemeddelelsen fortæller den 58-årige tv-vært, at han ser frem til at vende tilbage til korrespondentgeringen for at sætte fokus på den internationale konflikt, der er eksploderet med krigen i Ukraine.

»Det er vel den største historie i Europa siden Murens fald – vi taler pludselig igen om atomtruslen. Vi ser i Vesten på, hvad der sker i Ukraine uden at kunne gribe ind, fordi Rusland er en atommagt. Og Polen er en frontlinjestat i den nye tid, vi er gået ind i,« lyder det fra Poul Erik Skammelsen.

Han har tidligere været udsendt som korrespondent for TV 2 i Washington, Prag og Moskva.