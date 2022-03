Som tidligere politimand er tv-vært Kristian Bech vant til at afsløre forbrydere. Nu er han selv blevet udsat for en forbrydelse.

Ukendte gerningsmænd hackede i weekenden tv-værtens Instagram-konto og krævede 200 dollar i bitcoin for at give ham kontrollen tilbage.

»Jeg var i chok. Det var jo afpresning,« siger han.

Kristian Bech er tidligere vært på 'Station 2' på TV 2 og har senest lavet programmet 'Som sunket i jorden'. Han er vant til at være på vagt, men gik selv lige i fælden.

Tv-vært Kristian Bech blev afpresset på Instagram. Privatfoto Vis mere Tv-vært Kristian Bech blev afpresset på Instagram. Privatfoto

»Jeg burde ikke blive så overrasket, man hører jo ofte om konti, der bliver hacket. Men jeg havde aldrig troet, at jeg ville hoppe på den slags med min baggrund i politiet. Jeg føler mig dum, for det må være en fejl, jeg har begået.«

For et stykke tid siden søgte han Instagram om at verificere sin konto og med et blåt flueben vise, at hans konto er ægte. Ironisk nok var det den proces, som gjorde ham sårbar over for hackerne.

Lørdag legede han med sin datter, da han fik en besked fra et engelsk nummer i sin postkasse. Han troede, det var et sikkerhedstjek i forbindelse med certificeringen, og åbnede beskeden. Et øjeblik efter fik han endnu en besked i WhatsApp:

»Vil du have din konto tilbage?« stod der.

»Hvis du vil, skal du indbetale 200 dollar via bitcoin.com.«

Tre minutter senere tikkede endnu en besked ind:

»Svarer du ikke, bliver jeg nødt til at slette din konto. Det vil jeg nødigt gøre, min ven.«

Den første besked fra hackeren. Privatfoto Vis mere Den første besked fra hackeren. Privatfoto

Det eneste svar, Kristian Bech kunne komme op med, var:

»Fuck dig og få dig et liv.«

Til gengæld havde han ingen intentioner om at sende penge, heller ikke da hackeren tilbød, at de kunne forhandle om prisen. Men da Kristian Bech forsøgte at logge ind på sin konto, reagerede hackeren med det samme:

»Prøv ikke at logge ind, kammerat.«

Først da gik det endelige omfang af forbrydelsen op for tv-værten. Han havde mistet kontrollen og kunne ikke få adgang til sin konto eller advare sine følgere.

»Jeg fik ondt i maven. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Min mail-adresse var ændret, og personen kunne skrive ud, som om han var mig.«

For Kristian Bech er Instagram et vigtigt arbejdsredskab, både når han fortæller sine 11.000 følgere om sit arbejde, og når han søger kilder eller cases til sine programmer. Men det er ikke kun derfor, profilen er vigtig:

»Jeg har kun en ting, det er min troværdighed … Det var min identitet, de stjæler.«

Sidste del af beskeden fra hackerne. Privatfoto. Vis mere Sidste del af beskeden fra hackerne. Privatfoto.

Han kontaktede Instagram for at få hjælp. Men det var væsentlig lettere tænkt end gjort. Instagram har ingen kundeservice eller links til et sted, han kan få hjælp.

»Det er vildt, at de ikke gør mere for at sikre og hjælpe folk i sådan en situation. De skilter ingen steder med, hvordan du skal opføre dig, hvis du bliver hacket. Det er kun, fordi jeg arbejder med det her, at jeg kan finde ud af det.«

På YouTube fandt han en video, der forklarede, at han skulle uploade en video af sig selv, som en robot på Instagram kunne sammenligne med billederne på hans profil. Matchede de, fik han en kode, der gav ham adgang til sin konto. Tre-fire timer efter afpresningen havde Kristian Bech genvundet kontrollen, men meget var gået tabt.

»Jeg hader, når folk siger, at de er blevet krænket, men det er jeg.«

Alle informationer om trafikken på hans profil er væk, og han aner ikke, hvad hackeren har gjort, mens han havde adgang til kontoen.

»Han kan have kontaktet mine kontakter eller delt mine billeder – for eksempel af mine børn.«

Oplevelsen har gjort ham varsom med, hvad han fremover lægger på de sociale medier.

»Det, jeg deler, skal jeg ikke bare kunne stå ved resten af mit liv, det skal også kunne tåle, hvis fremmede får kontrol over min konto.«