Det er ikke sjældent, at TV 2 spørger deres egne profiler, om de kunne tænke sig at deltage i 'Vild med dans'.

I år fik tv-stationen eksempelvis et ja tak fra nydanseren Michelle Kristensen, som man kender som sundhedsekspert i TV2s 'Go' morgen Danmark', og sidste år vandt TV2s 'Badehotellet'-stjerne Merete Mærkedahl hele balladen.

Men TV2s egen 'Nyhederne'-vært Ditte Haue er aldrig blevet spurgt, om hun kunne tænke sig at være med.

»Jeg har faktisk aldrig fået tilbuddet om at være med i 'Vild med dans', så det tænker jeg også, jeg må tage som et tegn på, at der ikke er noget motorik tilbage,« fortæller den 35-årige TV 2-vært til B.T. og griner.

»Men jeg synes, det er mega sejt, og jeg synes, at alle dem, der er med, er mega seje og modige!«

For Ditte Haue selv ville det nemlig kræve en god portion mod at kridte danseskoene fredag efter fredag for rullende kameraer, hvis hun en dag fik tilbuddet.

»Jeg er ikke særlig god på et dansegulv, jeg er ligesom, Lise var før,« siger hun med et grin.

Selv følger hun nemlig særligt med i årets 'Vild med dans', fordi hendes veninde og tv-værtskollega Lise Rønne er med - og nu hele vejen i finalen.

Ditte Haue hepper på veninden Lise Rønne, der danser med Silas Holst - her i en samba i semifinalen i årets 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Ditte Haue hepper på veninden Lise Rønne, der danser med Silas Holst - her i en samba i semifinalen i årets 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

De to lærte hinanden at kende som medværter på DRs 'Aftenshowet', men tilbuddet om 'Vild med dans' har ikke trukket mere i Ditte Haue efter at have set Lise Rønne på dansegulvet.

»Jeg får næsten mindre lyst til selv at deltage, fordi jeg ved, jeg ville aldrig klare det lige så godt, som hun gør det,« siger den tidligere 'Sporløs'-vært.

Hun var ellers skeptisk omkring venindens evner på et dansegulv til at starte med.

»Jeg synes ikke, det har været så imponerende, når jeg før har set hende danse, men jeg er meget imponeret nu, hun har overrasket mig meget,« slutter Ditte Haue med et grin.