TV 2 har fået massiv kritik, efter den forholdsvist ukendte sangerinde CH10 gik ud og anklagede tv-stationen for at stjæle hendes sang.

Nu beklager de forløbet.

»Vi er simpelthen så kede af, at de musikere, som gerne skulle have set brugen af deres sange i X Factor som et kæmpe skulderklap i stedet har fået en dårlig oplevelse,« siger TV 2's kanalchef Dorthe Thirstrup og fortsætter:

»Chio Dyrlund og Thomas Holm, der er danske originalkunstnere bag to af årest cover-singler, skulle naturligvis have været informeret om, præcist hvordan deres musik ville indgå i finalen, og vi beklager, at det ikke er sket.«

Sagen startede, da 26-årige Chio Dyrlund med kunstnernavnet CH10 torsdag lavede et Facebook-opslag, hvori hun beskylder TV 2 for at stjæle hendes sang 'Karma Is a Bitch', som 'X Factor'-deltageren Mathilde Caffey sang i årets finale.

'Efter Mathilde Caffey’s optræden af min sang, går jeg på Spotify, og her finder jeg ud af at MIN sang, som jeg selv har skrevet og som allerede er udgivet gennem mit label, nu er blevet udgivet gennem Sony Music, i en ny version, men med elementer af min originalversion samt min tekst, under Mathilde Caffey’s eget navn,' skriver hun og fortsætter:

'På intet tidspunkt har jeg givet samtykke eller skrevet under på, at de må tage min sang og udgive den under en anden artists navn. Jeg er målløs.'

Kunstneren CH10 blev rystet og gal, da hun opdagede, at hendes sang var blevet udgivet i Mathilde Caffeys navn. Foto: PR-foto Vis mere Kunstneren CH10 blev rystet og gal, da hun opdagede, at hendes sang var blevet udgivet i Mathilde Caffeys navn. Foto: PR-foto

Chio Dyrlund er tilsyneladende ikke den eneste, der er chokeret over hændelsesforløbet. På under 48 timer er opslaget blevet delt 3.300 gange og fået 1.000 kommentarer. Kommentarer, der i de fleste tilfælde sviner TV 2, 'X Factor' og Sony Music, som har udgivet sangen i Mathilde Caffeys navn, til.

Selvom TV 2 nu går ud og beklager over for Chio Dyrlund, har de faktisk loven på deres side, fortæller organisationen Koda, der sikrer musikskaberes rettigheder i Danmark, til DR.

Eva Hein, kommunikationsdirektør i organisationen, fortæller, at der ikke er sket et brud på Ophavsretsloven, men at der godt kan være tvivl om, hvorvidt TV 2 og Sony Music har ageret moralsk korrekt.

»Lov eller ikke lov, så er det nok altid en god ide at orientere ophavsmanden om, hvad man ønsker at bruge deres sang til,« siger hun.