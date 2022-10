Lyt til artiklen

Havde du glædet dig til en omgang 'Toppen af Poppen' søndag aften i sofaen?

Så må du udskyde dine planer en uge.

Statsminister Mette Frederiksen har som bekendt udskrevet folketingsvalg.

Det betyder, at TV 2 søndag aften i stedet for 'Toppen af Poppen' klokken 20.00 sender programmet 'Topmødet: Hvem skal være statsminister?' med de tre statsministerkandidater Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen.

Årets hold i 'Toppen af Poppen': Steen Jørgensen, Kira Skov, Nicklas Sahl, Maximillian, Iris Gold, Martin Brygmann og Soleima. Vis mere Årets hold i 'Toppen af Poppen': Steen Jørgensen, Kira Skov, Nicklas Sahl, Maximillian, Iris Gold, Martin Brygmann og Soleima.

TV 2's kommunikationsafdeling oplyser til B.T., at ugens planlagte udgave af 'Toppen af Poppen' med Iris Gold som hovedperson i stedet rykkes til søndag den 16. oktober.

Programmet kan dog stadig ses på TV 2 Play, hvor man fra om morgenen søndag den 9. oktober også kan se en snigpremiere på de to resterende programmer med Steen Jørgensen og Soleima.

'Toppen af Poppen' kører i år på 12. sæson, og har ikke haft så godt fat i seerne som tidligere.

Ifølge analysebureauet Nielsen.com, der overvåger de danske seertal, åbnede dette års udgave af 'Toppen af Poppen' 514.000 seere, hvilket er 146.000 færre end sidste år.

Hvor mange stjerner vil du give årets udgave af 'Toppen af Poppen'?

Ved den seneste måling ser det heller ikke for godt ud.

Sidste søndag havde man den unge sanger Maximillian som hovedperson i 'Toppen af Poppen'.

Her var der så få seere, at det ikke er at finde i ugens top 20, der i den modsatte ende toppes af DR's nye søndagsdramaserie 'Carmen Curlers', der uden at medregne streamingtal tiltrak 767.000 seere.

