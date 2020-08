En ny sæson af 'Vild med dans' står snart for døren. Efter 16 sæsoner har et hav af kendte danskere været en tur på TV 2's stylede dansegulv, men ikke brødrene Jessen.

Skuespillerbrødrene Sebastian og Andreas Jessen (34 og 31 år), der har de to bærende roller som brødreparret Jakob og Adam i TV 2's aktuelle krimiserie 'Alfa', har, siden de medvirkede i de første film og tv-serier i deres helt unge år, generelt set holdt sig fra at medvirke i diverse underholdningsprogrammer.

Tilbuddene har ellers været der, fortæller de, og man kan nemt forestille sig tv-chefer på stribe have det charmerende brødrepar på ønskelisten, men det har de endnu ikke haft lyst til.

»Det er jo en mavefornemmelse, om man skal sige ja (til 'Vild med dans'). Man skal gøre det, man har lyst til, og derudover kan man jo være drevet af alle mulige ting som for eksempel penge. Hvis der en dag er et program, der er sjovt at være med i, så skal jeg ikke være for hellig til at sige, at jeg aldrig laver det. Indtil videre har jeg ikke følt for at skulle danse rundt,« fortæller Sebastian Jessen.

Han tilføjer:

»Man har jo set eksempler på folk, der har fortrudt. Claes Bang (var med i 2013, red.) er et godt eksempel. Han var så ukomfortabel i det og hoppede efter et par gange fra. Respekt for det.«

Særligt skuespillere kan have den holdning, at det også er bedst, hvis seerne ikke ved for meget om deres private side, så det ikke forstyrrer, når man ser dem på tv eller film. Det spiller også ind, medgiver Sebastian Jessen:

»Hvis folk skal tage en seriøst i diverse roller, er der en grænse for, hvor meget man skal træde frem og være sig selv. Det skal man i min verden være varsom med.«

Andreas Jessen tilføjer, at de derudover begge har en åben Instagram-profil, hvor de gerne viser mere af deres private sider frem.

»Forskellen er, at der styrer jeg selv, hvad jeg lægger op. Hvis jeg står i et tv-program foran familien Danmark, så ved jeg ikke, hvordan det ender med at blive. Men jeg vil heller ikke sige, at jeg aldrig kommer til at gøre det. Vi har bestemt haft muligheden.«

Sebastian Jessen tilføjer med et grin:

»Jeg synes faktisk, det er stilnet af med forespørgslerne. De har nok fundet ud af, at vi alligevel siger nej.«

