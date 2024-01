»Status er, at vi stadig er et band,« fortæller Sharin Foo.

Den ene halvdel af det danske band The Raveonettes er for tiden aktuel i TV 2s nye realityprogram 'Shaolin', men til sommer tager hun og makkeren Sune Rose Wagner på en ny USA-turné som led i et større comeback, efter de i 2017 pludselig gik på pause.

Hypen omkring The Raveonettes var massiv, da de i 2002 dukkede op med debutalbummet 'Whip It On'.

De scorede en stor amerikansk pladekontrakt, flyttede til USA, og selvom det aldrig blev den ellers spåede kæmpe internationale mainstreamsucces, har de i dag fans i hele verden.

Sharin Foo ved et pressemøde på TV 2's nye realityprogram 'Shaolin'.

»Det sidste vi lavede, inden vi gik på pause, var at spille en turné med Depeche Mode,« smiler Sharin Foo.

Men hvad skete der i 2017? Hvorfor holdt de en pause, der endte med at vare fem år?

»Vi stod helt klart lidt i en kunstnerisk krise. Jeg tror, vi begge to følte det lidt som status quo. Vi var låst fast i vores egen proces og skulle ud og lave noget andet begge to,« fortæller Sharin Foo og fortsætter:

»Vi havde faktisk arrangeret en 'The Raveonettes Goodbye Tour', men den aflyste vi, for vi var alligevel ikke klar til at lukke det helt ned.«

The Raveonettes alias Sune Wagner og Sharin Foo til Danish Music Awards i 2004.

Sharin Foo fortæller videre, at de havde brug for en pause for at finde ud af, om de stadig havde lyst til at lave noget sammen. Om de stadig kunne finde ny inspiration.

Og her var det, at de første gang startede op igen i 2022, da de kunne fejre 20 års jubilæum for deres debutalbum.

»Vi spillede blandt andet nogle koncerter i Europa, USA og Mexico sidste forår. Det er meget rørende at mærke, at vores musik har gjort en forskel for nogle mennesker. Vi er jo et gammelt band, der har eksisteret i 20 år og har udgivet ti album.«

Hun fortsætter:

Sharin Foo under optagelserne af 'Shaolin'.

»Vi har oplevet så mange ting, og er så utrolig privilegeret, at der er et publikum ude i verden. Da vi oplevede, hvordan folk kom langvejs fra for at høre vores koncerter - så får man jo lyst til at komme endnu mere ud og spille.«

I bandpausen flyttede Sharin Foo i 2019 tilbage til Danmark, hvor hun de sidste fire år sideløbende har arbejdet som underviser på Rytmisk Musikkonservatorium i København.

Sidste år tog hun orlov for at lave ny musik i Los Angeles, og da var det, at TV 2 spurgte, om hun ville være med i realityprogrammet 'Shaolin', hvor ni kendte danskere rejser til Sydkorea for at lære den oldgamle kinesiske livsfilosofi igennem kung-fu-træning og meditation.

»Jeg tænkte blandt andet, om det kunne give noget til mit kunstneriske virke,« fortæller Sharin Foo og fortsætter:

Deltagerne i 'Shaolin'.

»Filminstruktøren David Lynch bruger meditation rigtig meget, så den del var jeg især meget interesseret i. Vi lavede godt nok ikke så meget meditation, som jeg havde håbet på, men det var spændende, og det gav rigtig meget.«

Hun tilføjer, at The Raveonettes blandt andet satser på at udgive to nye album i år.

