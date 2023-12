Har du undret dig over, at skovnissen i 'Valdes jul' taler med en særlig dialekt?

Det er ikke tilfældigt.

TV2s lille nye julekalenderstjerne spilles nemlig af den 60-årige svenske skuespiller Anders Mossling.

Han er dansk gift, bor i København, men selvom han siden 1990erne har medvirket i en lang række danske film, tv-serier og teaterforestillinger, har han stadig ikke helt smidt sin svenske dialekt, når han spiller på dansk.

Anders Mossling som nissen Rang i 'Valdes jul'. Foto: Per Arnesen

»Jeg blev meget glad og overrasket, da jeg fik tilbud om at komme til casting (Som nisse på 'Valdes jul', red.) fortæller Anders Mossling og forklarer videre, at hans svenske baggrund før har spændt ben i julekalender-regi.

»Jeg var for mange år siden til casting på en julekalender, hvor jeg ikke fik den, fordi de sagde, at børnene i Jylland ikke kunne forstå mig.«

Han har ikke lyst til at afsløre, hvilken julekalender, han var til casting på, men tilføjer med et smil:

»Jeg er ikke blevet så meget bedre på dansk siden, og det snakkede vi lidt om (Til rollen i 'Valdes jul', red.), men vi tænkte, at dialekten måske kunne passe ude i skoven. Måske var det første gang, at min dialekt var en fordel i Danmark.«

Anders Mossling når han ikke er iført sit nissekostume. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Og 'Valdes jul' er faktisk Anders Mosslings debut som nisse.

Som man kender det fra andre julekalendere, som eksempelvis serien om 'Pyrus', har man brugt en særlig computerteknik for at gøre Anders Mossling bittelille.

Han havde håbet på, at man ville bygge et studie med kæmpe møbler, som hans nissekarakter kunne gå rundt i, men i stedet måtte han nøjes med at spille foran en såkaldt 'bluescreen', så man kunne klippe ham ind i scenerne med de 'store' mennesker.

»Jeg fik et stativ med nogle tennisbolde, som jeg skulle forestille var børnene. Det var meget underligt. Normalt har man jo andre at spille op ad. Her skulle man opfinde alt selv. Det var faktisk ikke så nemt,« forklarer Anders Mossling.

I 'Valdes jul' forsøger Valdes lillesøster at fange nissen ved at sætte fælder op omkring gården. Foto: TV 2

Han tilføjer grinende:

»Jeg tænkte: 'Kan han ikke have en kone?' Men nej. Jeg var bare helt alene.«

Anders Mossling har i nyere tid medvirket i danske tv-serier som 'Carmen Curlers', 'Riget' og 'Sommerdahl'.

Fans af Casper Christensen og Frank Hvams 'Klovn'-serie vil måske også huske ham som Franks ekskærestes mand J.J., der i afsnittet 'Løft ikke hunden' kommer op og skændes med Casper om en bil.