Da man i 2011 ledte efter kvindelige skuespillere til James Bond-filmen 'Skyfall', havde folkene bag et godt øje til Danmark.

Tidligere har Medina og Christiane Schaumburg-Müller fortalt, at de var til casting på rollen som 'Bond-babe', og nu melder en ny skuespiller sig på banen.

For ni år siden, da Anna Stokholm var helt grøn i skuespillerfaget, blev hun nemlig også inviteret til casting på den 23. film James Bond-film.

Da B.T. møder Anna Stokholm ved pressemøde forud for en ny sæson af TV 2-serien 'Sygeplejeskolen', hvor hun spiller eleven Lis Sommer, fortæller hun kort, at hun var igennem to casting-runder.

»Det er jo mange år siden, og jeg var helt ung. Jeg ved ikke, hvor langt jeg var fra at få rollen. Sådan noget får man aldrig at vide. De valgte i stedet en fransk pige. Det havde været rigtig fedt, men jeg elsker hende, de valgte, så jeg forstår godt deres valg.«

Rollen som skurken Rauol Silvas (spillet af Javier Bardem, red.) elskerinde gik til den ni år ældre franske skuespillerinde Bérénice Marlohe.

I stedet tog Anna Stokholm, der i dag er 32 år, en uddannelse som skuespiller på Den Danske Scenekunstskole i Odense, og efter et par små roller i film som 'Klassefesten' har hun i dag etableret sig med faste roller i TV 2-serien 'Minkavlerne' og som nævnt den aktuelle 'Sygeplejeskolen'.

Havde Anna Stokholm været med i 'Skyfall', ville hun have skrevet sig ind i en efterhånden halvlang række af danske James Bond-skuespillere.

Første gang var i 1983 i filmen 'Octopussy'.

Det var skuespillerinden og stuntkvinden Tina Robinson, der i nyere tid har gjort sig minimalt bemærket i Casper Christensen og Frank Hvams' 'Klovn'-serie som engelsktalende kvinde i afsnittet 'Løft ikke hunden' fra 2005.

Den næste danske James Bond-skuespiller er modellen Cecilie Thomsen, der i 1997 var med i filmen 'Tomorrow Never Dies'. Ulrich Thomsen var derefter med i 1999 i filmen 'The World is Not Enough', før Jesper Christensen og Mads Mikkelsen blev en del af Daniel Craigs nye James Bond-film.

Der er også en dansker med i den kommende James Bond-film i form af dansk/svenske David Dencik.