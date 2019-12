Er du og din partner 'gør det selv'-typerne? Og vil I være med til at konkurrere om et hus til en værdi af 2,6 millioner kroner?

Så kan det være, I skal være med, når 'Nybyggerne' trækker i arbejdstøjet det kommende år. Men I skal naturligvis være villige til at flytte til Jylland.

I den kommende sæson af programmet skal deltagerne nemlig omdanne en helt rå bolig til et drømmehjem i Silkeborg.

Det skriver TV 2, der uddyber, at byggeriet finder sted i den nordlige del af byen.

Programmets redaktør Nicolai Nybo Hansson begrunder valget af lige netop den midtjyske by med, at den er blandt Danmarks smukkest beliggende.

Også i denne sæson vil fire par over cirka ni uger konkurrere i både håndværk og kreativitet.

Og dem, der, når seerne har stemt, står tilbage som vindere, vil få overdraget nøglerne til huset.

Men for at vinde gælder det ikke længere kun om at have hænderne godt skruet på og et godt øje for indretning.

»I den nye sæson vil deltagerne i endnu højere grad end tidligere skulle forholde sig til bæredygtighed og klimavenlige løsninger, siger programmets redaktør Nicolai Nybo Hansson til TV 2.

Når de nye programmer er optaget, og bliver vist på skærmen, vil det være sjette gang, seerne kan følge med i boligprogrammet.

Tidligere har deltagerne bygget og indrettet i Kolding, Farum, Aalborg, Hedehusene og Randers. Sidste års vindere, Ida Holm og Mads Taiki Pedersen, vandt efter hårdt arbejde deres hus i sidstnævnte.

Du kan blive taget i betragtning til programmet ved at søge her.