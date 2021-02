TV 2 har givet slip på et projekt om seksuelle krænkelser i mediebranchen og nu har Politiken og produktionsselskabet Impact TV overtaget projektet.

Det skriver TV 2 og Politiken.

Det er den meget omtalte dokumentar om sexisme og seksuelle krænkelser, som blandt andet indholdt sager fra TV 2s eget regi. Det fik TV 2 til at stoppe med at producere dokumentaren, da de mente, at de ikke var de rette til at lave den.

Politiken oplyser, at de starter forfra med projektet, da de understreger, at de ikke har lavet en aftale med TV 2, men derimod med Impact TV om at afdække problemerne med magtmisbrug og seksuel chikane på TV 2.

»Vores vurdering er, at TV 2 grundlæggende ikke er de rigtige til at undersøge sig selv – og dermed ikke de rigtige til at producere og publicere en dokumentar, når indholdet er endt med i høj grad at handle om os selv,« skrev nyhedschef for TV 2 Jacob Kwon i en mail til TV 2s medarbejdere, den gang det blev offentliggjort, at man ville nedlægge projektet og fortsætter:

»Derfor går vi ikke videre med projektet,« forklarer Jacob Kwon i en mail, som er sendt ud til TV 2s ansatte.

I forbindelse med arbejdet af dokumentaren har vært på TV 2 News Jens Gaardbo forladt kanalen, fordi han havde udvist »dårlig dømmekraft« i sin tid som nyhedschef. Og vært på Go’ Aften Live Jes Dorph-Petersen blev fjernet fra skærmen, fordi han ifølge TV 2 har udøvet sexchikane i to tilfælde for 18 og 20 år siden.

Impact har desuden tilbudt ansættelse til en af de TV 2-tilrettelæggere, som har arbejdet med projektet.

»Der er tale om en dygtig tilrettelægger, der har arbejdet på TV 2-dokumentaren. Hun har nu valgt at sige op og er blevet ansat på Impact. Hun kommer til at blive en del af den fælles redaktion, vi nu nedsætter sammen med Impact,« skriver Politiken.