NENT Group og TV 2 Danmark har i dag indgået et forlig.

Det betyder, at TV 2 skal betale 430 millioner kroner i erstatning til NENT.

Det skriver NENT i en pressemeddelelse.

Kravet fra NENT mod TV 2 og den danske stat blev fremsat helt tilbage i 2006 og vedrørte konkurrenceretlige og statsstøtteretlige forhold – herunder TV 2 Danmarks brug af visse rabatter på tv-reklamer mellem 2001 og 2010.

Kravet skyldes en afgørelse fra Konkurrencerådet tilbage i 2005.

De fandt frem til, at TV 2s brug af førnævnte rabatter var misbrug af deres dominerende stilling.

Konkurrencerådets beslutning blev stadfæstet af Højesteret i 2011.

»Det glæder os meget endelig at kunne sætte punktum i denne lange proces med et resultat, der er økonomisk positivt for vores selskab,« siger Anders Jensen, administrerende direktør i NENT Group.

»Resultatet sender derudover et stærkt budskab om vigtigheden af fair konkurrence og er derfor positivt også for det bredere danske marked.«