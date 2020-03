På kort tid har TV 2 fået stablet showet 'Danmark står sammen' på benene. Et show, som lørdag skal bruges til at sende en stor tak til danskerne.

'Et ekstraordinært program i en ekstraordinær tid,' skriver tv-stationen i en pressemeddelelse.

Aftenens værter bliver Natasja Crone, Puk Elgård og Anders Breinholt, som vil trodse regeringens anbefalinger om at blive derhjemme, når de sender live fra studiet i Tivoli og er ude i det fri for at tale med kendte og ukendte danskere.

Temaet for aftenen er, at vi skal stå 'sammen, men hver for sig', og hylde de danskere, som har fundet nye måder at hjælpe hinanden gennem krisen på.

Samtidig skal der sættes fokus på dem, der holder hjulene i gang, mens andre er tvunget i karantæne. Fra sundhedspersonale til skraldemænd og kassedamer.

»I de seneste uger har TV 2s fokus og public service-indsats naturligt handlet om at sikre danskerne nyheder og information om de retningslinjer, vi skal følge. Nu skal det også handle om at sige tak for at være der, når det gælder - og for at holde hovedet højt og stå sammen i en svær tid,« siger TV 2s programdirektør, Lotte Lindegaard.

Foruden den almindelige danskere besøger TV 2 flere musikere. Blandt andre Mads Langer og Oh Land, som fra deres hjemme-karantæne vil give et nummer, samt Kandis, der vil lave gårdkoncert på et plejehjem.

Showet sendes lørdag aften klokken 20 på TV 2.