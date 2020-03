TV 2 sætter alle kræfter ind på nyhedsformidlingen, og det får betydning for flere af koncernens kanaler.

Det bliver nemlig sådan, at alle live-udsendelser på TV 2 Charlie, TV 2 Fri og TV 2 Zulu vil blive udsat.

Heriblandt 'Hjertegalla' på førstnævnte kanal.



»Udover nyhedsdækning vil alle kanaler udkomme med båndede programmer,« lyder det fra administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen i en pressemeddelelse. Hun tilføjer:

»TV 2's sportsredaktion transmitterer i en minimumsløsning stadig de sportsbegivenheder i udlandet, som endnu ikke er lukket ned, og vil derfor løbende overgå til en båndet version.«

Det er ikke kun på skærmen, TV 2 ændrer struktur i kølvandet på coronaudbruddet og regeringens tiltag som følge heraf.

Også bag kameraerne har TV 2 iværksat ændrede arbejdsgange, fortæller Anne Engdal Stig Christensen.

»Vi har de seneste uger – også fordi vi var den første institution i Danmark, der blev ramt af covid-19 og havde karantæneramte medarbejdere – løbende gearet vores organisation til nye regler og påbud..«

»Således er vi også klar til nu at tage de nødvendige næste skridt, der bakker op om regeringens udmelding om at sende så mange medarbejdere hjem som overhovedet muligt og dermed køre stationen på en minimumsbemanding centreret om et væsentligt nyhedsudkomme.«

TV 2-direktøren er tryg ved, at koncernen trods hjemsendelser fortsat vil gå i luften.

»I den kommende tid, hvor vi nu med statsministerens ord skal være 'sammen hver for sig', er der et stort behov for omvendt at have noget, vi fælles kan orientere os imod,« siger hun og afslutter:

»Og det er vores nyheder og fortællingen om, hvordan situationen er i hele landet.«

Også 'X Factor'-liveshows er blevet aflyst som følge af regeringens udmelding.