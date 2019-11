Man kan ikke bare skrue et talentshow sammen, og automatisk få danskerne til at følge med uge efter uge.

Mens programmer som 'X Factor' og 'Vild med dans' er sikre hits år efter år, må TV 2 nu sande, at det samme ikke gør sig gældende for Simon Cowell-opfindelsen 'Danmark har talent'.

Programmet har aldrig slået igennem, og efter endnu en sæson med svigtende seertal bliver det nu skrottet.

Det siger TV 2s underholdningsredaktør Thomas Strøbech til ugebladet Her & Nu.

»Det er rigtigt, at denne sæson bliver den foreløbigt sidste på TV2. 'Danmark har talent' har fået en dygtig vitaminindsprøjtning, og vi er rigtig glade for det nye hold af dommere og værter, og vi synes også, at talenterne har overpræsteret i år. Men publikum har ikke været med os, så vi takker af efter fem gode år«, siger han til Her & Nu.

Dermed er det farvel til de to nye dommere, influencerne Rasmus Brohave og Cecilie 'Cillemouse' Haugaard, der må ud og finde nyt arbejde efter blot en enkelt sæson. Det samme må dommerkvartetten Signe Lindkvist, Simon Jul, Sus Wilkins og Peter Frödin.

'Danmark har talent' startede på DR, hvor det blev sendt 2008-2010. Derefter røg programmet samme vej som 'X Factor', til TV 2, hvor det første gang kom på sendefladen i 2015.

En pressemeddelelse fra Gallup viser, at programmet ganske rigtigt har været et gigantisk flop, hvis TV 2 havde regnet med, at satsningen skulle have kunnet konkurrere med rivalen DR lørdag aften.

Alex Porsing vandt lørdag aften finalen og en kvart million kroner. (Foto: TV 2)

Her lå det nemlig og kæmpede mod 'Den store bagedyst', som havde lidt over en million seere lørdag aften. 'Danmark har Talent' måtte nøjes med under det halve, 467.000 seere, på trods af at der var tale om det store finaleafsnit.

Motocross-køreren Alex Porsing blev således den sidste vinder af en kvart million kroner i programmets levetid, da han sejrede i finalen med et halsbrækkende stunt, hvor han blandt andet lavede et backflip med bind for øjnene i et kæmpe hop fra rampe.

I finalen slog han Malthe og Ibrahim, der dansede electric boogie, dragqueenen Mizz Privileze, akrobaten Johnny, danserne Joker og Harley Quinn, verdensmesteren i at løse professorterninger, Oscar Roth Andersen, den skræmmende gruppe Dystopia, taekwondo-udøveren Eva Sandersens og pianisten Elisabeth Guang, skriver TV 2.

Alex Porsing siger til tv-stationen, at præmiepengene blandt andet skal gå til en tur til Thailand, hvor han gerne vil hjælpe lokale børn med mad og svømmeundervisning.