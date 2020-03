Søndag aften skulle filmen 'Kingsman - the golde circle' have spillet på TV 2, men det blev lavet om på dagen.

Noget, som man fra kanalens side havde valgt at gøre, fordi at man ikke mente emnet om en dødelig virus var passende i disse corona-tider.

Til en læser, som, studsede over, om den film var den helt rette underholdnings i disse tider, lød svaret på Facebook:

'Godt set. Vi har valgt at skifte filmen i aften ud med en anden, der ikke omhandler virus-tematikken,« lød det i en kommentar på Facebook fra en ansat ved TV 2, der underskrev sig Lars. Beslutningen, var dog ikke noget, der faldt i god jord hos alle.

På samme sociale medie var der en lang række læsere, som skrev og undrede sig over beslutningen.

'Øv, øv, øv ... Blev noget skuffet søndag aften, da filmen 'Kingsmen: The Golden Circle' pludselig var byttet ud, men hvorfor dog det? I havde jo ellers virkelig reklameret for den hele ugen!,' lød det i en vred besked, og flere var frustrerede.

'Ja, en ting er, at de vælger ikke at sende 'Kingsman', men så kunne de sgu da lige have smidt den op på play' så man kunne vælge selv, om man ville se den eller ej,' skriver en anden bruger.

Flere, som tidligere har set filmen, påpeger også, at scenariet i filmen minder meget lidt om det, der sker i verden lige nu.

B.T: har forsøgt at få et svar fra TV 2, men det er ikke lykkedes endnu.